Diretta Cavese Turris/ Streaming video tv: ai corallini basta un punto (Serie C)

Cavese Turris, in diretta dallo stadio Simonetta Lamberti alle ore 15:00 di mercoledì 28 aprile, è valida come recupero nella 36^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Il derby campano potrebbe rappresentare la salvezza diretta per i corallini, che hanno approfittato delle difficoltà del Bari per rifilargli un netto 3-0: sono arrivati così punti d’oro, e un pareggio oggi significherebbe rendere ininfluente la trasferta di Vibo Valentia che, al contrario, rischierebbe di tramutarsi in un dramma (perdere vorrebbe dire dover giocare il playout).

La Cavese, sconfitta anche a Palermo, è aritmeticamente retrocessa: ai meteliani non basterebbe ridurre il margine dal Bisceglie penultimo perchè il margine da non “sforare” era quello con la sedicesima in classifica, la Vibonese ha un vantaggio di 16 lunghezze e dunque il ko del Barbera ha stabilito il verdetto ufficiale, ovviamente al netto di ripescaggi che sono sempre possibili. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Cavese Turris, e possiamo anche fare un rapido aggiornamento sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CAVESE TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDEERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, che riguarderanno eventualmente la televisione satellitare – quest’anno sappiamo che alcune gare di Serie C sono trasmesse qui – la diretta tv di Cavese Turris non sarà disponibile, di conseguenza l’unico modo per seguire questo match sarà quello di accedere al portale Eleven Sports che fornisce l’intera programmazione della terza divisione in diretta streaming video. Qualora non siate ancora abbonati al servizio, potrete comunque acquistare la singola partita ad un prezzo che è stato fissato all’inizio della stagione, e che salvo eccezioni rimane invariato.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE TURRIS

Per Cavese Turris, Vincenzo Maiuri dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3 lanciando una difesa con De Franco e Lancini a protezione del portiere Kucich, mentre sugli esterni possono agire Matino e Ricchi. A centrocampo Cuccurullo, Pompetti e Matera sono sempre favoriti per fare i titolari, ma occhio a Favasuli che si gioca un posto; Bubas rimane la certezza nel reparto avanzato, la prima punta dovrebbe essere lui ma con Gerardi titolare potrebbe spostarsi sull’esterno, prendendo dunque il posto di uno tra Senesi e Alessandro Gatto. Sarà un 4-4-2 classico quello di Bruno Caneo: Di Nunzio e Lorenzini a protezione di Abagnale, Ferretti e Pitzalis dovrebbero invece essere i due terzini che formeranno le catene esterne con Da Dalt e D’Ignazio, favoriti per iniziare la partita anche se Giuliano Alma se la gioca per la sinistra. Dovrebbero esserci pochi dubbi circa il tandem offensivo, che sarà composto da Giannone e Fabio Longo con Boiciuc prima alternativa.



