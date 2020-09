Diretta Cavese Vibonese/ Streaming video e tv: big match per il girone C!

DIRETTA CAVESE VIBONESE: SFIDA EQUILIBRATA

Cavese Vibonese, diretta dall’arbitro Andrea Calzavara, è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020, e valida come anticipo della 1^ giornata di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Dopo lunga attesa diamo finalmente la parola anche alla nuova stagione 2020-21 del terzo campionato italiano ed ad aprire le danze per il girone C ecco la tanto attesa diretta tra Cavese e Vibonese, match che si annuncia certo subito infuocato. Dopo tutto avremo oggi in campo due formazioni che, ben consapevoli di essere state inserite in un “girone di ferro” con tante blasonate e facili indiziate alle promozione alla cadetteria, sono impazienti di mostrare il loro valore e di non perdere terreno nella corsa alla vetta della classifica. Senza dubbio la Cavese di Modica è impaziente di riscattare il semplice 13^ posto ottenuto nella precedente stagione, cristallizzata alla 30^ giornata per lo scoppio della pandemia. E non saranno da meno i rossoblu di Galfano (giunto alla panchina dei calabresi solo lo scorso agosto), che pure l’anno scorso non avevano ottenuto poi molto di più. Sarà dunque sfida carica di attese e tensione quel di questa sera. A cui certo non vediamo l’ora di dare parola.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Vibonese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE VIBONESE

Alla vigilia della diretta tra Cavese e Vibonese certo ci risulta molto complicato fissare con certezza le probabili formazioni del big match per il girone C: siamo solo alla prima giornata di campionato e nessuna delle due formazioni ha ancora raggiunto la condizione ottimale. Non solo: non scordiamo che la sessione estiva di calciomercato è ancora in corso e dunque le due rose oggi protagoniste non sono ancora al completo. Provando comunque a individuare dei possibili protagonisti di questa sfida per la Serie C, ecco che in casa della Cavese, Modica potrebbe confermare il 4-3-3 come modulo di partenza: di certo tra i pali non mancherà D’Andrea, mentre per la difesa paiono confermati almeno Marzupio e il giovane Romano. Per la mediana, indispensabile il capotano Favasulli, che si collocherò al centro del reparto in compagnia di Castagna: in attacco ecco Germinale con Russotto e Di Roberto. Per quanto riguarda lo schieramento della Vibonese ecco che Galfano dovrebbe dare spazio già in questo primo turno al 4-3-3, dove punto di riferimento in attacco sarà Emmausso, come anche Montagno. Per la mediana appare imprescindibile in cabina di regia Ambro, mentre in difesa le maglie da titolari dovrebbero venire consegnate a Rasi, Redolfi, Bachini e Ciotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo considerare anche il pronostico per questo big match della Serie C, ecco che il portale di scommesse Eurobet non fa fatica a consegnare ai campani il favore alla vigilia. Nell’1×2 vediamo infatti che il successo della Cavese è stato dato a 2.15, contro il più elevato 3.25 fissato per la Vibonese: il pari paga la posta in palio a 3.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA