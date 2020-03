Diretta Vibonese Paganese/ Streaming video tv: obiettivi comuni (Serie C)

Vibonese Paganese, diretta dall’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari oggi, sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C. Dopo 3 vittorie consecutive i calabresi si sono fermati nel turno sul campo del Catania, che si è imposto con il punteggio di 2-1. La Vibonese resta decima e in zona play off, ma aver disputato un impegno a 3 giorni dall’ultima vittoria ha dimostrato un pizzico di stanchezza per la rosa rossoblu. La Paganese è invece reduce da un pari senza reti nel match interno contro il Teramo, ma ora mantiene solo 3 punti di vantaggio rispetto al Picerno quintultimo, che continua a correre e ad alzare la quota salvezza. Basti pensare che i campani sono anche a 3 punti di distanza dalla Vibonese e, conseguentemente, dalla possibilità di partecipare ai play off. Nel match d’andata pari per 2-2 tra le due formazioni, Vibonese Paganese hanno pareggiato negli ultimi 5 precedenti ufficiali disputati dal 2016 ad oggi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Paganese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE PAGANESE

Scopriamo insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Vibonese Paganese, sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Razza per la trentesima giornata del campionato di Serie C. La Vibonese allenata da Modica dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Greco; Del Col, Malberti, Altobello, Mahrous; Pugliese, Petermann, Signorelli; Tumbarello, Bubas, Emmausso. La Paganese guidata in panchina da Erra sarà chiamata a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Baiocco; Mattia, Schiavino, Panariello, Perri; Bramati, Bonavolontà, Gaeta; Scarpa; Guadagni, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.95, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.25 e il successo esterno proposto invece a una quota di 3.80. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.20, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA