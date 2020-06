Diretta Celta Vigo Alaves/ Streaming video DAZN: delicato incrocio salvezza (Liga)

Celta Vigo Alaves è in programma alle ore 14:00 di domenica 21 giugno: presso il Balaidos si gioca la partita valida per la 30^ giornata della Liga 2019-2020. La ripresa delle attività non è stata certo fantastica per le due squadre della Primera Division, entrambe cadute al primo appuntamento dopo tre mesi di lockdown e campionato fermo: il Celta ha perso in casa contro il Villarreal, mentre l’Alaves si è fatto sorprendere dall’Espanyol che si trova in piena zona retrocessione. Una sconfitta sanguinosa per entrambe, che stanno appunto lottando per mantenere la categoria: decisamente migliore la situazione dei baschi che se non altro hanno un tesoretto da difendere e, facendo il colpo esterno oggi pomeriggio, complicherebbero non poco le cose ad un Celta che tra l’altro deve ancora giocare contro Barcellona e Atletico Madrid, con un fattore campo che sarà azzerato dal fatto di essere a porte chiuse. In generale però il calendario dei galiziani, a parte queste due gare, è abbordabile e dunque anche per loro ci sono speranze; vediamo intanto in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Balaidos, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni mentre aspettiamo che la diretta di Celta Vigo Alaves prenda il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Celta Vigo Alaves sarà trasmessa esclusivamente sul canale DAZN1, che è stato aperto da questa stagione sulla televisione satellitare: lo trovate al numero 209 del decoder, e dunque l’appuntamento è aperto anche ai clienti Sky. Solo quelli di DAZN potranno invece attivare la loro applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video; eventualmente si potrà utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CELTA VIGO ALAVES

Per Celta Vigo Alaves le scelte di Oscar Garcia dovrebbero vertere su un 4-3-3 con i migliori in campo, perché l’occasione è troppo ghiotta per lasciare punti per strada: dunque Blanco coperto da Murillo e Araujo in difesa, dove capitan Hugo Mallo e Olaza si occuperanno delle corsie laterali; a centrocampo la regia di Bradaric dovrebbe essere accompagnata da due mezzali come Rafinha, in prestito dal Barcellona e visto brevemente anche nell’inter, e Cheikh mentre ci sono dubbi per quanto riguarda il tridente offensivo. Sicuri del posto sembrano essere Iago Aspas e Santi Mina; l’ex Valencia potrebbe portarsi sulla corsia destra in luogo di Juan Hernandez, liberando così una maglia per il danese Pione Sisto. Sarà invece 4-4-2 classico per l’Alaves: Asier Garitano dovrebbe confermare Roberto tra i pali, davanti a lui Navarro e Duarte sulle corsie laterali mentre i due centrali saranno Laguardia e Rodrigo Ely, che ha una lunga militanza nei nostri campionati. Camarasa e Fejsa dovrebbero formare la catena mediana con Aguirregabiria e Edgar Mendez a correre sulle fasce laterali, nel reparto offensivo invece cercano spazio Rioja e Borja Sainz che però devono vincere la concorrenza di Burke e Aleix Vidal, al momento favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Celta Vigo Alaves: la squadra favorita per la vittoria è quella galiziana, perché questa eventualità regolata dal segno 1 vi farebbe vincere 1,92 volte la somma messa sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un guadagno corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo esterno della formazione basca, il vostro guadagno ammonterebbe a 4,25 volte la puntata con questo bookmaker.



