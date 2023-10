Diretta Celtic Lazio Primavera/ Risultato, streaming video tv: prima vittoria? (Youth League, 4 ottobre 2023)

Celtic Lazio Primavera in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso il campo Lesser Hampdena Glasgow sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Entrambe le squadre cercano la riscossa dopo le sconfitte nella prima giornata del girone di Youth League. Per entrambe, questa partita è di fondamentale importanza per conquistare i primi tre punti e sperare nel passaggio al turno successivo

Probabili formazioni Celtic Lazio/ Quote, dubbio Kamada-Guendouzi (Champions League, 4 ottobre 2023)

La Lazio viene da una sconfitta nella sua prima partita contro l’Atletico Madrid, perdendo 0-2 con una doppietta di Adrian Nino, giovane attaccante spagnolo classe 2004. I biancazzurri stanno andando però ottimamente in campionato, dopo l’ultima vittoria esterna in casa del Genoa. D’altra parte, il Celtic ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Feyenoord nella sua prima partita a Rotterdam. La partita era già sul punteggio di 3-0 per il club dei Paesi Bassi dopo soli 57 minuti di gioco.

Probabili formazioni Celtic Lazio/ Diretta tv: Sarri col tridente (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA CELTIC LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI YOUTH LEAGUE

La diretta Celtic Lazio potrà essere seguita su Sky sul canale Lazio Style Channel sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Celtic Lazio Primavera, match che andrà in scena al campo Lesser Hampden a Glasgow. Per il Celtic, Darren O’Dea schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: McLean; Frame, Robertson, Bonetig, Dede; Thomson, Kelly, Carse; MacKenzie, Vata, Quinn. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Yordanov, Sulejmani, Sana Fernandes.

Video/ Feyenoord Celtic (2-0) gol e highlights: olandesi in testa al girone (19 settembre 2023)

CELTIC LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Celtic Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Youth League. La vittoria del Celtic con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA