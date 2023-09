DIRETTA/ Genoa Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (oggi 30 settembre 2023)

DIRETTA GENOA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti al via della diretta di Genoa Lazio Primavera, possiamo allora ricordare che i confronti ufficiali recenti fra queste due società sono otto, disputati dal mese di febbraio 2009 fino allo scorso maggio con un bilancio clamorosamente in favore del Genoa, che infatti vanta la bellezza di sei vittorie a fronte di un pareggio (un pirotecnico 3-3 di mercoledì 10 marzo 2021) e un solo successo per la Lazio, anche se questo è arrivato nell’incrocio più recente, giocato giovedì 18 maggio 2023 per la Supercoppa Primavera 2 e vinto dai biancocelesti con un perentorio 4-0.

Diretta/ Genoa Roma (risultato finale 4-1): i giallorossi cadono a Marassi! (28 settembre 2023)

Per il Genoa spicca invece un 5-0 ancora più netto, che era arrivato proprio nel precedente incrocio contro la Lazio, disputato domenica 13 giugno 2021, quindi le ultime due sfide fra rossoblù e biancocelesti non avrebbero potuto essere più diversi fra loro. Adesso però la storia ha importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Genoa Lazio Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Genoa Roma/ Quote, Cristante vs Strootman: che duello! (Serie A, oggi 28 settembre 2023)

GENOA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Lazio Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Genoa Lazio Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni Genoa Roma/ Diretta tv: Retegui e Lukaku, sfida da bomber (Serie A, 27 settembre 2023)

SQUADRE IN FORMA

La diretta Genoa Lazio Primavera, in programma sabato 30 settembre alle ore 11:00 allo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Gara tra due formazioni che stanno vivendo un buon momento di forma: i liguri, infatti, si presentano al match forti di cinque punti in classifica frutto degli ultimi tre risultati positivi (due pareggi e una vittoria). Per i bianco-celesti capitolini, invece, bottino di sette punti nelle ultime tre uscite, compresa la bella vittoria ottenuta contro i pari età del Sassuolo.

GENOA LAZIO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Lazio Primavera, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 11:00 allo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure. Tra i padroni di casa mister Agostini dovrebbe riproporre l’undici titolare dopo le fatiche di Coppa Italia. In porta, quindi, Consiglio davanti alla difesa formata da Tosi, Rossi e Ferroni. Per gli Aquilotti di mister Sanderra, invece, torneranno nello scacchiere iniziale Sulejmani, Milano e Napolitano dopo la vittoria in Coppa Italia.

GENOA LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Genoa Lazio Primavera danno per favorita la squadra bianco-celeste con il segno 2 proposto a 1.75. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei liguri è dato a 2.35 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA