DIRETTA CELTIC LIPSIA (RISULTATO 3-1): TRIPLICE FISCHIO

Al Celtic Park il Celtic batte l’RB Lipsia per 3 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro il Celtic ci riprova ancora con Hatate al 66′ e Trusty al 67′. I biancorossi si fanno parare in corner un tiro di Baumgartner al 71′ ed i biancoverdi calano il tris definitivo con Hatate al 72′. Nel recupero al 90’+5′ viene anche annullato un gol per fuorigioco a Maeda. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Celtic di portarsi a quota 7 nella classifica della Champions League mentre l’RB Lipsia resta fermo a zero. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CELTIC LIPSIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrete seguire la diretta Celtic Lipsia attraverso i canali di Sky o le piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Si potrà anche seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le migliori azioni del match attraverso aggiornamenti costanti.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Celtic ed RB Lipsia è ancora saldamente bloccato sul 2 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera a Glasgow, il copione del match non cambia rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i biancoverdi cercano il tris senza inquadrare lo specchio della porta con uno spunto di Hatate verso il 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Celtic ed RB Lipsia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Rose crescono riuscendo anche a passare in vantaggio al 23′ grazie alla rete messa a segno di testa da Baumgartner, su assist di Kampl. Gli scozzesi reagiscono trovando il gol del pareggio al 35′ per merito di Kuhn, su suggerimento di Engels. Lo stesso Kuhn completa la doppietta personale che vale il sorpasso al 45’+1′ con l’aiuto di Taylor. Fino a questo momento il direttore di gara Benoit Bastien non ha estratto alcun tipo di cartellino. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

A Glasgow la partita tra Celtic ed RB Lipsia è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Rodgers partono forte costringendo la retroguardia avversaria ad intervenire al 1′ sul tiro insidioso di Engels. Ecco le formazioni ufficiali: CELTIC (4-3-3) – Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor. Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Maeda, Furuhashi. Allenatore: Rodgers. RB LIPSIA (4-4-2) – Gulacsi; Geertuida, Orban, Bitshiabu, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. Allenatore: Rose. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

La diretta di Celtic Lipsia è un bel match di calcio che si giocherà a viso aperto come indicano le statistiche pre-match, parliamo infatti di due squadre a cui piace pressare e cercare di recuperare palla nelle zone offensive del campo. Quindi attenzione che potrebbe finire in goleada. Il Celtic corre molto nonostante abbia una difesa posizionata a circa 25 metri dalla propria porta, i km percorsi sono all’incirca 7,5 e abbiamo poi un recupero di palloni di circa trenta nell’arco dei novanta minuti nella zona mediana del campo.

I tedeschi invece hanno una difesa che si posiziona 35 metri di media dalla porta e cercano poi i cross progressivi (quelli indirizzati solamente in avanti) nel 35% delle azioni. In media recuperano 40 palloni nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede. Detto questo spostiamoci pure sul commento live della diretta di Celtic Lipsia, il match sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

CELTIC LIPSIA: I TESTA A TESTA

Passiamo adesso al momento storico della diretta di Celtic Lipsia, l’obiettivo è sempre quello di cercare la favorita storica e rivivere insieme certi momenti di sport tra le due formazioni. In totale, abbiamo quattro precedenti che si dividono in due partite di Europa League e altrettante di Champions, partiamo dalla coppa europea che si tinge di arancione. In questa competizione abbiamo una vittoria per gli scozzesi e una per i tedeschi, partite risalenti al 2018.

Nel 2022 invece le due compagini si sono affrontate nei gironi di Champions e in questo caso parliamo di due sconfitte per i apdroni di casa che si sono dovuti arrendere una volta 2-1 e una volta 2-0 contro il Lipsia. Essendo partite vecchie di due anni fino ad arrivare a sei, vi consigliamo di rimanere su questa pagina perché nel prossimo aggiornamento parleremo delle statistiche pre match delel due formazioni cercando di capire che tipo di partita sarà, la diretta di Celtic Lipsia entra nel vivo! (agg. Gianmarco Mannara)

CELTIC LIPSIA, ROSE CERCA LA PRIMA VITTORIA IN CHAMPIONS LEAGUE

In campo alle 21,00 di martedì 5 novembre 2024 la diretta Celtic Lipsia che metterà a confronto due squadre in difficoltà sullo sfondo del suggestivo Celtic Park. Questa sfida vale per i tre punti nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Gli scozzesi arrivano a questa partita dopo un pareggio in casa dell’Atalanta, una netta sconfitta contro il Borussia Dortmund e una vittoria al debutto contro lo Slovan Bratislava. Difficoltà difensive e ancora zero punti per il Lipsia che ha perso tutte le prime tre partite e ha bisogno dei tre punti per sperare nei playoff.

CELTIC LIPSIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni. Il Celtic di Rodgers andrà in campo con un 4-3-3 con Schmeichel tra i pali e una difesa formata da Johnston, Trusty, Scales e Valle. Il trio di centrocampo sarà formato da Engels, McGregor e Hatate con Kuhn, Idah e Maeda a completare il tridente offensivo.

Opta per un equilibrato 4-4-2, invece, il Lipsia di Marco Rose che schiera Geertruida, Orban, Lukeba e Henrichs a difendere la porta dell’ungherese Gulacsi. Haidara e Kampl saranno gli interni di centrocampo con Nusa e Baumgartner sugli esterni a sostegno del duo formato da Sesko e Openda.

CELTIC LIPSIA, LE QUOTE

Utilizziamo Sisal per approfondire anche le quote della diretta Celtic Lipsia. Gli scozzesi sono sfavoriti ma il fattore campo potrebbe dargli una grande mano. L’1 è quotato a 3,10 contro il 2 per i tedeschi a 2,15 e il pareggio X a 3,60.