RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GLI ULTIMI VERDETTI DELL’ESTATE

Oggi, mercoledì 28 agosto, è il giorno nel quale simbolicamente finisce l’estate per quanto riguarda i risultati Champions League, dal momento che sono in programma stasera le ultime quattro partite di ritorno dei playoff. Sarà la conclusione di un cammino durato circa due mesi (anche se le squadre coinvolte sono entrate in scena in momenti differenti) e che deve appunto ancora darci gli ultimi quattro nomi delle squadre che si qualificheranno per il tabellone principale e che saranno di conseguenza protagoniste domani nel sorteggio insieme (fra le altre) alle cinque italiane Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan.

Sarà allora forse proprio domani il giorno in cui inizieremo a renderci pienamente conto delle novità nel format della Uefa Champions League 2024-2025, come l’allargamento a 36 squadre partecipanti e la classifica unica. Al momento però dobbiamo ancora pensare ai verdetti sul campo e allora per l’ultima volta andiamo a presentare il programma delle partite per i risultati Champions League nella fase preliminare estiva. Si comincerà per esigenze di fuso orario già alle ore 18.45 italiane con Qarabag Dinamo Zagabria, mentre alle ore 21.00 saranno in programma Slovan Bratislava Midtjylland, Stella Rossa Bodo/Glimt e Slavia Praga Lilla.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SUL LILLA

Mettiamo il Lilla in copertina tra le squadre che stasera saranno protagoniste dei risultati Champions League, innanzitutto perché i francesi sono molto vicini alla qualificazione per il tabellone principale in virtù del successo ottenuto per 2-0 nella partita d’andata contro lo Slavia Praga, anche se adesso il Lilla dovrà stare attento alle insidie della trasferta nella capitale della Repubblica Ceca. Detto questo, il Lilla deve certamente ringraziare la riforma della Champions League, dalla quale ha tratto immediati benefici.

Infatti, avendo chiuso al quarto posto in classifica l’ultima Ligue 1, il Lilla fino all’anno scorso non avrebbe potuto partecipare alla Champions League, perché per la quinta nazione nel ranking Uefa (che è appunto la Francia) i posti erano solamente tre. Certo, la formazione allenata da Bruno Génésio è dovuta entrare in scena già nel terzo turno preliminare, nel quale ha eliminato il Fenerbahce per arrivare ai playoff e giocarsi il posto nel tabellone principale, ma intanto può essere protagonista dei risultati Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 18.45

Qarabag Dinamo Zagabria (0-3)

ore 21.00

Slovan Bratislava Midtjylland (1-1)

Stella Rossa Bodo/Glimt (1-2)

Slavia Praga Lilla (0-2)

Fra parentesi il risultato dell’andata