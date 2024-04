DIRETTA/ Cerignola Giugliano video streaming tv: cosa ci dice la storia? (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Audace Cerignola Giugliano. Andiamo a vedere i testa a testa tra queste due squadre gialloblu. Fin qui sono stati disputati 5 incontri, il primo in Coppa Serie D nel 2021 con il successo dell’Audace Cerignola per 2-1. La vendetta dei campani è arrivata l’anno successivo in occasione della Poule Scudetto.

Esattamente nel Girone 3 quando il Giugliano è riuscito a vincere per 3-1. Ancora oggi, quella rimane l’unica volta che le Tigri sono riuscite a battere i pugliesi. Infatti, nei successivi tre match ci sono state due vittorie di misura per 1-0 dell’Audace, tra cui l’andata, e un pareggio per 1-1 del 2023, fin qui il solo pareggio nei 5 precedenti disputati nell’arco di tre stagioni. Vediamo se ci sarà la terza vittoria casalinga del Cerignola oppure se il Giugliano tornerà a fare punti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’ultima partita del campionato di Serie C 2023/2024 e la diretta Audace Cerignola Giugliano si potrà seguire sui canali Sky che trasmetteranno la partita o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà possibile seguire con noi la diretta testuale del match con aggiornamenti continui in grado di raccontare al meglio la sfida.

LA PRESENTAZIONE

La diretta Audace Cerignola Giugliano inizierà sabato 27 aprile 2024 alle 18.30 per quella che sarà l’ultima partita del Girone C di Serie C. I pugliesi arrivano da due vittorie di fila di cui l’ultima arrivata nel derby con il Foggia per 1 a 2. La squadra di Giuseppe Raffaele cerca la vittoria per confermare il decimo posto in classifica e approdare ai playoff di categoria.

Più semplice e libera la mente del Giugliano che occupa la settima posizione a quota 53 punti ed è già sicuro di aver centrato la zona playoff. Gli uomini di Valerio Bertotto arrivano da tre partite dove la vittoria non è mai arrivata e hanno pareggia per 1 a 1 l’ultimo match giocato in casa contro la Casertana.

AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Giugliano valida per la 38esima giornata di Serie C. Raffaele ha pochi dubbi se non quello offensivo dove Malcore, Lombardi e Leonetti scalpitano in cerca di un minutaggio importante. Sulla sinistra cerca spazio anche Luca Russo che potrebbe superare Coccia e prendersi la maglia da titolare.

Ha molta più liberta per sperimentare e provare nuove soluzioni Valerio Bertotto in vista anche dei playoff che attenderanno la squadra campana. Oviszach potrebbe prendersi una maglia da titolare in difesa mentre, in avanti, vanno verso la conferma Salvemini e Ciuferri che hanno trascinato il Giugliano con i loro gol.

AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO, LE QUOTE

Se volete provare a scommettere sulla diretta Audace Cerignola Giugliano, possiamo scoprire quali sono le quote Snai per la partita di Serie C. La vittoria della squadra pugliese è quotata 1,60, motivo per il quale è considerata favorita rispetto al club campano. Infatti, il successo di quest’ultimo moltiplica per 4,75 la posta che viene messa in gioco. Per quanto riguarda un pareggio, la quota che viene proposta è quella di 3,55.

