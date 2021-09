Diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video Rai: sipario!

DIRETTA CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI TOKYO 2020

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Tokyo 2020 va in scena domenica 5 settembre, con inizio alle ore 13: dopo quasi due settimane di gare ed emozioni si chiude il sipario, allo stadio Olimpico vedremo sfilare le varie delegazioni e gli atleti che sono rimasti in Giappone, perché ancora impegnati in qualche competizione o perché, semplicemente, tenevano a essere qui. Verrà chiaramente dato appuntamento alla prossima edizione, perché come sempre la cerimonia di chiusura è un ideale passaggio di consegne.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020/ Medaglie Italia, diretta: azzurri chiudono noni!

Stavolta, visto lo spostamento di 12 mesi causa pandemia, passeranno soltanto tre anni prima dei prossimi Giochi paralimpici, dunque sarà Parigi 2024 la prossima manifestazione che vivremo. La diretta della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Tokyo 202 sarà dunque un momento di festa, ideale per salutare questi straordinari protagonisti che hanno gareggiato in questi giorni; anche noi siamo pronti a celebrare questa domenica, vedremo dunque quale spettacolo ci avranno riservato gli organizzatori.

Paralimpiadi, tripletta Italia nei 100/ Sabatini, Caironi, Contrafatto: spettacolo!

CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI TOKYO 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport +, salvo variazioni di palinsesto: solitamente infatti è sempre stato questo canale, che fa parte della televisione di stato ed è dunque accessibile a tutti, a curare le trasmissioni dai Giochi paralimpici nel pomeriggio. Dunque, se la cosa sarà confermata, la cerimonia di chiusura si potrà seguire anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà collegare i propri apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) al sito o all’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Monica Contrafatto, chi è?/ Dall'incidente in Afghanistan al bronzo alle Paralimpiadi

CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

La prima notizia che dobbiamo dare circa la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Tokyo 2020 riguarda il portabandiera dell’Italia: sarà il triestino Matteo Parenzan, giocatore di tennistavolo sul quale torneremo. È infatti consuetudine che i portabandiera siano diversi rispetto alla cerimonia di apertura; se le Paralimpiadi Tokyo 2020 erano state aperte, per la nostra delegazione, da Bebe Vio e Federico Morlacchi adesso tocca a questo giovanissimo ragazzo. In più per l’Italia ci sarà l’occasione di celebrare un’edizione dei Giochi paralimpici che ha fatto segnare il record di medaglie, superando anche quello di Seul 1988.

I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno fatto benissimo, chiaramente in qualche disciplina si è vinto di più ma in generale abbiamo davvero assistito a una pioggia di medaglie, tanto che è davvero difficile scegliere il volto più significativo. Li mettiamo tutti, perché è giusto così; l’appuntamento sarà poi con Parigi 2024, ci sarà ancora tempo ma noi non possiamo esimerci dal cominciare a pensare a cosa sarà, nella speranza che finalmente il mondo sia tornato alla sua normalità dal punto di vista sanitario…



© RIPRODUZIONE RISERVATA