Diretta cerimonia inaugurale Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Streaming video Rai

DIRETTA CERIMONIA INAUGURALE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: SI PARTE!

Alle ore 13:00 di venerdì 4 febbraio scatta la diretta cerimonia cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Pechino 2022: finalmente ci siamo, l’evento sarà in diretta dallo Stadio Nazionale della capitale cinese che, come sappiamo, è noto anche come Bird’s Nest. Qui, 14 anni fa, si era tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi estivi; qui si torna per assistere all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, in cui chiaramente si cambia registro perché tra le grandi protagoniste ci saranno discipline come sci (alpino e di fondo), pattinaggio e tanto altro ancora. Potremmo dire che si ammicca già all’Italia: infatti, è noto che la prossima edizione dei Giochi sarà quella di Milano-Cortina d’Ampezzo.

Dovremo aspettare fino al 2026, ma intanto nella diretta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 la nostra nazione sarà degnamente ricordata, perché nell’ordine di sfilata delle varie rappresentanze l’Italia sarà la penultima a entrare nello stadio, seguita soltanto dall’ospitante Cina. Ad aprire invece avremo la Grecia, come da tradizione, per essere stata la nazione che ha ideato le Olimpiadi; poi si seguirà l’alfabeto mandarino, per uno spettacolo che speriamo possa lasciarci con il fiato sospeso e introdurre nel migliore dei modi la kermesse di Pechino 2022.

DIRETTA CERIMONIA INAUGURALE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Pechino 2022 sarà trasmessa su Rai Due: alla televisione di stato sono state concesse 100 ore di messa in onda e naturalmente l’evento che aprirà le danze non mancherà dal palinsesto. Appuntamento in chiaro per tutti, diversamente dai canali Eurosport ed Eurosport 2 disponibili sul satellite; sarà poi richiesto un abbonamento a pagamento per i vari servizi di diretta streaming video, che nello specifico saranno Discovery Plus (broadcaster ufficiale delle Olimpiadi invernali Pechino 2022), Amazon Prime, Now Tv e Timvision oltre poi a Eurosport App, mentre la mobilità sarà senza costi aggiuntivi su sito e applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CERIMONIA INAUGURALE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: IL CONTESTO

Finalmente dunque potremo assistere alla diretta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Pechino 2022: l’evento è attesissimo, anche se i Giochi arrivano in un periodo di pandemia ancora attiva e ben radicata, dunque con tutte le misure del caso che saranno ancora presenti. Se non altro le Olimpiadi invernali non hanno subito uno slittamento nel calendario, a differenza di quanto accaduto con i Giochi estivi; la modifica c’è stata e riguarda l’Italia. Sappiamo bene infatti che la nostra portabandiera sarebbe dovuta essere Sofia Goggia, ufficialmente scelta.

Tuttavia la sciatrice bergamasca si è seriamente infortunata nel corso di una gara di Coppa del Mondo a Cortina, di conseguenza nel tentativo di recuperare per gareggiare a Pechino (cosa ancora non del tutto accertata) ha giustamente scelto di evitare una passerella esaltante ma anche sfiancante, concentrandosi al 100% sulla condizione fisica e lasciando bandiera e testimone nelle mani della grande amica Michela Moioli, altro nome di spicco della nostra rappresentanza. La diretta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Pechino 2022 comincia tra poco, e noi non vediamo l’ora di assistere a questo grande spettacolo per poi finalmente dare la parola alle gare, che saranno chiaramente il cuore dei Giochi…



