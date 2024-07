Sara Curtis non tradisce nel giorno più importante ed è ufficialmente finalista olimpica della staffetta 4×100 femminile. Un sogno che può ancora essere migliorato e reso immortale per l’azzurrina, che è arrivata a Parigi 2024 con le giuste motivazioni e, soprattutto, con le giuste convinzioni. Caricata dal bacio del fidanzato Andrea, pochi giorni prima delle Olimpiadi, la Curtis ha fatto faville. “Lo devo al mio aspetto mentale”, ha detto in una intervista al Corriere della Sera, parlando nelle scorse ore della sua esplosione come nuotatrice.

“Devo tutto questo alla crescita fisica in palestra e al grande lavoro effettuato ai raduni collegiali”, ha detto Sara che saggiamente respinge i paragoni eccellenti con Pellegrini. “Credo che sia esagerato, mi fa piacere ma non penso sia giusto. Federica ha scritto la storia del nuoto per davvero”, ha sottolineato Sara Curtis.

Chi è il fidanzato di Sara Curtis, il legame con mamma e zie e le sue amate “treccine”

Sbirciando nella sua vita privata e sentimentale, apprendiamo appunto la presenza di un fidanzato nella vita di Sara, che però pensa soprattutto alla carriera. “E’ ancora tutta da scrivere, sono gasata e pronta ad affrontare al meglio le mie paure future, ma non sento pressioni”, ha detto sempre al Corriere.

Oltre al nuoto e al fidanzato, un ruolo importante nella sua vita lo giocano la mamma e la zia, con le quali ha uno splendido rapporto. “Le mi treccine? ho pure le extension! Me le fanno la mamma o la zia, ed è sempre un momento bellissimo che mi connette alla loro terra d’origine”, ha detto a Io Donna. “Amo vestirmi con lo stile americano, largo e comodo. Amo tanto gli smalti per le unghie, al mio aspetto tengo, ma non sto sempre ad acchittarmi”.