DIRETTA CESENA BARI, SFIDA TRA PRETENDENTI AI PLAYOFF

La diretta Cesena Bari si preannuncia come un vero e proprio spareggio per consolidare le ambizioni playoff. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 29 punti, condividendo il nono posto in classifica insieme al Catanzaro, e vogliono sfruttare questo scontro diretto per avanzare nella corsa alle prime otto. Il Cesena arriva all’appuntamento con il morale in rialzo, grazie alla vittoria esterna per 2-1 contro la Sampdoria, che ha interrotto un periodo buio di sei turni senza successi. La squadra di Mignani ha mostrato carattere, rimontando con le reti di Antonucci e Donnarumma, quest’ultimo al suo primo gol stagionale. Tuttavia, al “Manuzzi” i bianconeri non segnano da due gare e servirà più incisività per superare il Bari. Servirà in particolare il miglior Cristian Shpendi, reduce da un infortunio ma vice capocannoniere del campionato con dieci reti a soli 21 anni.

I pugliesi, dal canto loro, sono reduci dal secondo pareggio consecutivo, ottenuto in casa contro il Brescia. Nonostante i due vantaggi firmati da Lella e Bellomo, la squadra di Moreno Longo non è riuscita a chiudere la partita, confermando difficoltà nelle ultime uscite. Fuori casa il Bari non vince da quattro turni e non segna da tre trasferte consecutive, un trend che deve essere invertito per ambire ai playoff.

DIRETTA CESENA BARI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vuol seguire la diretta Cesena Bari, oggi, sabato 25 gennaio alle ore 15:00 può farlo grazie a DAZN. Se non vi travate davanti alla tv potete vedere la partita anche in diretta streaming video tramite l’app.

CESENA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cesena si presenterà con Klinsmann in porta e una difesa a tre composta da Curto, Prestia e Mangraviti. A centrocampo, Adamo, Calo, Bastoni e Donnarumma supporteranno il tridente offensivo composto da Tavsan, Antonucci e Shpendi.

Il Bari risponderà con Radunovic in porta e una difesa a tre con Mantovani, Vicari e Obaretin. Favasuli, Lella, Benali, Maita e Dorval supporteranno Novakovich e Lasagna, che spera di tornare al gol dopo otto giornate di digiuno.

DIRETTA CESENA BARI, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse per la diretta Cesena Bari i bianconeri hanno una leggera preferenza nei pronostici, con una quota di 2.00. Il pareggio viene valutato intorno a 3.10, mentre il successo del Bari oscilla fra una quota 3.40 e una 3.60. Interessante anche Goal a 1.90 circa.