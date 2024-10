DIRETTA CESENA BRESCIA, TESTA A TESTA

Era dal 2018 che non assistevamo ad una diretta di Cesena Brescia, da quel giorno di primavera ne sono passati di giocatori, cosi come di vittorie e di sconfitte. Oggi torna ad accendersi questa rivalità e noi come nostro solito siamo entusiasti di presentare i testa a testa storici per rivivere le emozioni che ci hanno regalato questi due team, cercheremo anche di capire chi tra le due compagini ha il favore storico di questa rivalità che si snoda dalla Serie A alla Serie B. Nel massimo campionato italiano di calcio, le squadre in questione si sono affrontate solamente due volte con il Cesena che ha bissato le vittorie a scapito dei lombardi.

DIRETTA/ Cesena Monza Primavera (risultato finale 2-2): un pareggio divertente! (oggi 25 ottobre 2024)

In Serie B invece abbiamo la bellezza di dieci partite e qui il computo ci dice che sono solamente due le vittorie bianconere, poi abbiamo tre pareggi e le restanti sono invece vittorie del Brescia. I lombardi quindi hanno vinto cinque partite ma ormai parecchio tempo fa. Quindi vi invitiamo a prendere con le pinze questi dati, e anzi vi consigliamo di rimanere su questa pagina per il prossimo aggiornamento di questa diretta per vedere le statistiche dettagliate di Cesena Brescia, entriamo nel vivo di questo match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cesena Sampdoria (risultato finale 3-5): la chiude Akinsanmiro! (Serie B, 20 ottobre 2024)

DIRETTA CESENA BRESCIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà seguire la diretta Cesena Brescia dovrà per forza possedere un abbonamento a DAZN, piattaforma che trasmette in esclusiva tutte le partite della Serie B per la stagione 2024/2025. La gara valida per la decima giornata del campionato cadetto sarà dunque visibile in streaming tramite l’applicazione oppure attraverso il browser direttamente sul proprio pc.

SFIDA DALL’ESITO DAVVERO INCERTO

La diretta Cesena Brescia in programma per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo Stadio Dino Manuzzi ci offre due squadre in cerca di riscatto nella decima giornata della Serie B 2024/2025. Tutte e due le compagini sono infatti reduci da sconfitte rimediate rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo nel turno successivo e adesso hanno bisogno di ottenere un risulato utile per proseguire la loro scalata nella classifica del campionato cadetto.

Diretta/ Atalanta Cesena Primavera (risultato finale 1-1): Balde risponde a Coveri! (20 ottobre 2024)

Il Cesena occupa la tredicesima posizione a 11 punti, gli stessi di Bari, Sampdoria e Salernitana appena sopra la zona retrocessione, mentre il Brescia si trova al sesto posto con 13 punti, ad appena un paio di lunghezze dai rivali di giornata ma comunque in piena zona playoff. In particolare per le Rondinelle una vittoria sarebbe una conferma per cementare la loro presenza nella parte alta della classifica mentre i bianconeri vogliono tornare a fare punti allontanandosi dalle concorrenti più attardate.

DIRETTA CESENA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’avvio delle ostilità, cerchiamo di intuire quali saranno le scelte dei due tecnici nelle probabili formazioni della diretta Cesena Brescia valida per la decima giornata del campionato cadetto. Dopo le due sconfitte consecutive, non è ancora del tutto chiaro se mister Mignani deciderà di ripresentare i suoi in campo con il 3-4-3 oppure con il 3-4-2-1 o se opterà invece per una terza soluzione visti i mancati risultati ottenuti con questi moduli.

Dal canto suo invece il tecnico Rolando Maran potrebbe scegliere di abbandonare il 4-3-1-2 che ha portato ai suoi un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due partite scegliendo piuttosto di tornare alla difesa a tre con un 3-5-1-1, lo stesso schieramento ammirato nel successo casalingo strappato contro la Cremonese nel derby lombardo giocato a fine settembre.

DIRETTA CESENA BRESCIA, LE QUOTE

Tentiamo infine di dare uno squadro a quello che dovrebbe essere il pronostico della diretta Cesena Brescia in relazione all’esito finale del match basandoci sulle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto pagato da Snai, il Cesena sembra essere favorito per la vittoria finale, pagata a 2.00, rispetto al Brescia, dato invece a 3.75. Se non dovessero spuntarla i padroni di casa, occhi anche all’opzione riguardante il pareggio, pagato a 3.30, mentre per Eurobet le chances di successo per il Cesena sono ancora maggiori, l’1 è dato a 1.98, così come quelle per l’x, ora a 3.20.