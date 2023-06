DIRETTA/ Cesena Juve Stabia U15 (risultato 0-0) video sgtreaming tv: in campo, si gioca! (19 giugno 2023)

DIRETTA CESENA JUVE STABIA U15 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Cesena Juve Stabia U15, la partita che assegnerà lo scudetto di Serie C Under 15. A questa competizione hanno partecipato 60 squadre, che erano inizialmente divise in 6 gironi: ciascuno di essi ovviamente comprendeva 10 formazioni, che si sono sfidate in un classico round robin che ha mandato le prime, le seconde e le quattro migliori terze (dunque 16 squadre) agli ottavi di finale. Anche qui, come nell’Under 16, era presente la San Marino Academy che però non avrebbe potuto qualificarsi all’eliminazione diretta.

Ottavi, quarti e semifinali sono stati disputati in andata e ritorno, dunque le due squadre che sono arrivate in finale hanno dovuto disputare un totale di 24 partite. Ricordiamo che questo campionato Under 15 Serie C è l’evoluzione dei Giovanissimi Professionisti, nato nel 1983; adesso però noi ci dobbiamo necessariamente concentrare su quello che succederà in campo, allo Stadio della Vittoria di Tolentino è tutto pronto e quindi lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questa finale scudetto, la diretta di Cesena Juve Stabia U15 sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CESENA JUVE STABIA U15 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Juve Stabia U15 non sarà garantita, ma c’è comunque un modo per assistere alla finale di Under 15 Serie C: anche questa partita, come le altre che hanno assegnato gli scudetti nei campionati giovanili di terza divisione, è fornita da DAZN che come noto è una piattaforma accessibile in mobilità. Per la diretta streaming video di Cesena Juve Stabia U15 dovrete quindi sottoscrivere un abbonamento e poi attivare questo servizio utilizzando dispositivi come PC, tablet o smartphone.

CESENA JUVE STABIA U15: LA FINALE DI SERIE C!

Cesena Juve Stabia U15 è in diretta dallo Stadio della Vittoria, a Tolentino: si gioca alle ore 18:00 di lunedì 19 giugno ed è la finale scudetto della Serie C Under 15 2022-2023. Una grande occasione per entrambe le squadre: possiamo però dire che il Cesena si presenta a questo appuntamento da campione in carica e dunque ha la possibilità di bissare uno splendido tricolore, che l’anno scorso aveva conquistato battendo il Bari in finale.

Oltre a questo, la squadra romagnola potrebbe vincere un altro scudetto giovanile: pochi giorni fa ha trionfato nell’Under 16, con una finale vinta contro il Vicenza. La Juve Stabia ovviamente ha tutte le intenzioni di giocarsi le sue carte; vedremo quello che succederà nella diretta di Cesena Juve Stabia U15, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione circa il torneo in questione.

DIRETTA CESENA JUVE STABIA U15: SITUAZIONE E CONTESTO

Possiamo allora dire, nel presentare la diretta di Cesena Juve Stabia U15, che questo campionato di Serie C ha preso il via nel 2016 e dunque questo sarà il quinto scudetto assegnato. Nell’albo d’oro la prima squadra a comparire è il Parma, che sei anni ha battuto in finale la Cremonese; poi abbiamo avuto il Padova, che ha rifilato un netto 3-0 al Bisceglie, dunque il turno del Piacenza grazie al bellissimo 3-2 nei confronti della Paganese. Nel 2020 e 2021 il campionato Under 15 Serie C è stato annullato a causa del Covid.

L’anno scorso si è tornati a giocare: come abbiamo già ricordato, lo scudetto è stato vinto dal Cesena che ha battuto il Bari per 1-0, per la prima volta la competizione ha avuto 60 partecipanti. Adesso dunque i romagnoli, prima squadra di sempre a giocare due finali consecutive, hanno la possibilità di fare il bis e vincere un altro titolo; la Juve Stabia invece, al quarto tentativo, potrebbe diventare la prima rappresentante del Sud Italia campione d’Italia. Non resta che stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco di Tolentino…











