DIRETTA/ Cesena Recanatese video streaming tv: pochi precedenti ma stuzzicanti! (Serie C, 15 aprile 2024)

La diretta di Cesena Recanatese rappresenta qualcosa di particolare: sebbene sia la seconda volta in Serie C, c’è un interessante doppio precedente in Serie D, risalente alla stagione 2018-2019, girone F. In quella stagione, nonostante il Cesena fosse destinato alla promozione, la Recanatese dimostrò già una buona competitività. All’inizio di novembre, i giallorossi marchigiani sconfissero il Cesena al Dino Manuzzi grazie al gol di Federico Palmieri al 63° minuto, infliggendo una sconfitta alla squadra di casa, allora seconda in classifica.

Verso la fine di febbraio, con il Cesena già capolista del girone, la Recanatese ottenne nuovamente la vittoria, questa volta al Nicola Tubaldi, imponendosi per 2-1. L’ultimo confronto in Serie C risale alla fine dell’anno scorso, con una vittoria per 2-0 dei bianconeri. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CESENA RECANATESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cesena Recanatese di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

BIANCONERI IN FESTA

Seguiamo la diretta Cesena Recanatese valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 20.45 del 15 aprile 2024. I padroni di casa occupano attualmente la prima posizione in classifica nel Girone B a quota 89 punti con la promozione in Serie B già ampiamente ipotecata. La sconfitta manca ormai da cinque giornate e, nell’ultima partita giocata, è arrivata la quinta vittoria consecutiva contro la Juventus Next Gen.

Sedicesimo posto ma ottimo momento di forma, invece, per la Recanatese che è in cerca di importanti punti che la possono portare lontano dalla zona playout. La Spal quindicesima dista a soli tre punti e la squadra di Filippi è reduce da tre partite da imbattuta. L’ultima giocata ha visto i marchigiani trionfare con un largo 4-1 in casa contro la Carrarese.

CESENA RECANATESE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Cesena Recanatese pronta a giocarsi lunedì 15 aprile 2024 alle 20.45 allo Stadio Dino Manuzzi. Capire le scelte di Toscano sarà molto complicato soprattutto pensando alla classifica di un Cesena che potrebbe concedere minutaggio a chi ha giocato poco fino ad ora. Shpendi dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in attacco con Kargbo e Corazzo che andrebbero a chiudere il tridente. Donnarumma e Adamo dovrebbero completare le corsie esterne.

Le scelte di Giacomo Filippi potrebbero seguire quelle fatte nelle precedenti partite con una riconferma probabile per molti elementi dell’undici sceso in campo contro la Carrarese. Melchiorri e Sbaffo hanno due posti quasi assicurati in attacco. Longobardi potrebbe ritrovare un posto da titolare in difesa ai danni di Veltri mentre a centrocampo verrà concesso ottimo minutaggio a Morrore.

CESENA RECANATESE, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Cesena Recanatese di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 1,20 mentre il suo opposto a 4,50. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 12,00 sull’importo scommesso.











