Diretta/ Juventus U23 Cesena streaming video tv: romagnoli già in festa (Serie C, 7 aprile 2024)

JUVENTUS U23 CESENA: PIEMONTESI VERSO I PLAYOFF

U23 Cesena, in diretta domenica 7 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. La Juventus U23 si presenta in uno stato di forma eccezionale in vista dell’incontro con i leader del campionato. I giovani bianconeri hanno conseguito una serie di risultati positivi che li hanno posizionati all’interno della zona play off, a sole quattro partite dalla fine della stagione regolare, battendo 2-0 l’Entella nell’ultima sfida.

Diretta/ Juventus U23 Entella (risultato finale 2-0): gol di Damiani e Guerra! (Serie C, oggi 3 aprile 2024)

Per il Cesena, come dichiarato dal tecnico Toscano, il compito è quello di affrontare al meglio gli impegni che seguono la promozione in Serie B, ottenuta con un mese di anticipo. La vittoria contro il Pescara è stata la quarta consecutiva per il sodalizio romagnolo ed è stata soprattutto quella che ha regalato la matematica promozione in cadetteria, messa in cassaforte dopo un lungo duello contro la Torres per la vetta del girone B.

Video/ Arezzo Juventus U23 (0-1) gol e highlights: gol di Guerra al 28', toscani spreconi (Serie C, 30 marzo)

JUVENTUS U23 CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juventus U23 Cesena sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juventus U23 Cesena e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 CESENA

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Cesena, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara, Savona, Stramaccioni, Stivanello; Rouhi, Salifou, Damiani, Turicchia; Hasa; Cerri, Sekulov. Risponderà il Cesena allenata da Domenico Toscano con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Pierozzi, Francesconi, Saber, Donnarumma; Berti, Corazza; Shpendi.

Diretta/ Cesena Pescara (risultato finale 1-0): Pierozzi sul finale! (Serie C, 30 marzo 2024)

JUVENTUS U23 CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus U23 Cesena ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.











© RIPRODUZIONE RISERVATA