DIRETTA/ Cesena Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 1 ottobre 2023)

Derby sempre stuzzicante, la diretta di Cesena Rimini ci terrà compagnia fra pochissimi minuti. Vogliamo adesso spendere qualche parola in più sugli ospiti del Rimini, cui dedichiamo l’approfondimento riservato alle statistiche nelle precedenti giornate del girone B del campionato di Serie C edizione 2023-2024. Non è stato finora un eccellente inizio di stagione per il Rimini, che infatti ha raccolto appena 5 punti in classifica, i quali sono frutto di una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Le uniche soddisfazioni sono arrivate in casa, sotto forma di vittoria per 4-3 contro la Juventus U23 e pareggio per 2-2 contro il Perugia, mentre finora in trasferta sono arrivate solamente sconfitte – chissà se sarà d’aiuto il fatto che la trasferta stavolta sarà davvero breve. Infine, annotiamo che il Rimini finora ha segnato parecchio (otto gol) ma ha subito ancora di più (10 gol al passivo), quindi la differenza reti dei romagnoli è pari a -2. Fin qui i numeri, ma adesso la parola deve passare al campo, perché ora comincia per davvero la diretta di Cesena Rimini! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CESENA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Rimini sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Rimini in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA RIMINI: BIANCONERI IN SERIE POSITIVA

La diretta Cesena Rimini, in programma domenica 1 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre dal cammino opposto: i bianconeri, oggi secondi in classifica dietro alla Torres, si presentano alla sfida dopo quattro vittorie consecutive, ultima delle quali contro una big del girone come la Spal. I biancorossi, invece, hanno ottenuto finora quattro punti in cinque partite, bottino magro per ambire a posizioni importanti.

CESENA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cesena Rimini, sfida in programma domenica 1 ottobre “Dino Manuzzi” di Cesena. In casa bianconera il tecnico Domenico Toscano si affiderà al solito 3-4-1-2 con Corazza e bomber Shpendi in avanti supportati da uno tra Berti e Giovannini. In difesa Silvestri, Prestia e Ciofi. Per gli ospiti guidati da mister Gabriel Raimondi da valutare le condizioni di Gigli, non al meglio dopo l’ultima sfida giocata con il Perugia. In avanti tridente formato da Lamesta, Morra e Capanni.

CESENA RIMINI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cesena Rimini danno per favorita la squadra bianconera con il segno 1 proposto a 1.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 8.50 mentre il pareggio si gioca a 4.25.

