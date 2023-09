Video/ Cesena Spal (3-1) gol e highlights: Shpendi da urlo, la chiude Corazza (27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CESENA SPAL: LA CRONACA

Video Cesena Spal che si apre dopo appena due minuti con una rete realizzata dalla formazione di casa. Gol in apertura dell’attaccante Shpendi che approfitta di un traversone perfetto battuto da Daniele Donnarumma. Prima l’attaccante colpisce di testa ma trova un’ottima risposta del portiere avversario ma lo stesso centravanti poi, con un tap-in, è attentissimo a spedire il pallone in porta. Vantaggio Cesena che poi va vicinissimo al raddoppio dopo una manciata di minuti, questa volta con il centrocampista Varone che trova la porta direttamente da calcio piazzato beccando la traversa in pieno. Raddoppio Cesena ancora una volta con il classe 2003 Shpendi che realizza un’ottima opzione che ha come protagonisti anche i compagni Corazza e Adamo.

Cesena in doppio vantaggio e che domina la sfida, dall’altra parte fatica la Spal che provo a rispondere soltanto con conclusioni da fuori tentate da Maistro. Secondo tempo che conferma quanto visto nella prima frazione con i bianconeri che trovano anche la rete del tris con Simone Corazza che si scrive nel tabellino dei marcatori. Nel finale la Spal del presidente Joe Tacopina riesce ad accorciare le distanze con Antenucci, ma è soltanto il gol che rende meno amara questa sconfitta, con il Cesena che ha la meglio e sale al secondo posto con 12 punti in classifica.

VIDEO GOL CESENA SPAL: IL TABELLINO

CESENA: Pisseri M. (Portiere), Ciofi A., Prestia G., Silvestri L., Adamo E. (dal 17′ st Pierozzi E.), Varone I. (dal 17′ st Francesconi M.), De Rose F. (dal 36′ st Bumbu J.), Donnarumma D., Berti T., Corazza S. (dal 37′ st Giovannini A.), Shpendi C. (dal 31′ st Kargbo A.). A disposizione: Bagli G., Chiarello R., David A., Hraiech S., Piacentini M., Pieraccini S., Pitti E., Siano A. (Portiere)

SPAL: Alfonso E. (Portiere), Bruscagin M., Peda P., Arena M., Tripaldelli A. (dal 12′ st Celia R.), Puletto F. (dal 24′ st Rabbi S.), Bertini M., Maistro F. (dal 29′ st Collodel R.), Siligardi L., Antenucci M., Dalmonte N. (dal 30′ st Rao E.). A disposizione: Breit P., Contiliano N., Del Favero M. (Portiere), Fiordaliso A., Iglio G., Meneghetti M. (Portiere), Parravicini F., Saiani F., Valentini N.

Reti: al 2′ pt Shpendi C. (Cesena) , al 35′ pt Shpendi C. (Cesena) , al 33′ st Corazza S. (Cesena) al 44′ st Antenucci M. (Spal) .

Ammonizioni: al 8′ st Varone I. (Cesena), al 23′ st Silvestri L. (Cesena) al 7′ pt Arena M. (Spal), al 18′ st Puletto F. (Spal), al 43′ st Peda P. (Spal).

VIDEO CESENA SPAL: GOL E HIGHLIGHTS













