DIRETTA CESENA ROMA PRIMAVERA FALSINI VUOLE VINCERE PER RIMANERE PRIMO

La ventunesima giornata del campionato Primavera si concluderà con la diretta Cesena Roma Primavera che inizierà alle 16,00 di giovedì 23 gennaio 2025. Una partita che si giocherà a viso aperto, grazie a due formazioni, come Cesena e Roma, che hanno una propria identità di gioco e che provano a imporlo.

Il Cesena di Campedelli arriva da una sconfitta per 3 a 2 in casa del Lecce e vuole rifarsi contro la capolista. In calo, invece, la Roma vuol cercare di riprendere la corsa e di dare continuità ai risultati, avendo vinto una sola delle ultime 4 gare, facendo tesoro anche del pareggio deludente nell’ultima partita contro il Monza.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA CESENA ROMA PRIMAVERA

Vedere la diretta Cesena Roma Primavera basterà collegarsi con SportItalia che trasmetterà in esclusiva il campionato Primavera ed è garantita anche la diretta streaming video dal cellulare.

CESENA ROMA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cesena di Campedelli andrà in campo con il solito 4-3-1-2 con Ghinelli sulla trequarti alle spalle delle due punte che saranno ancora Wade e Coveri. Campedelli giocherà in mediana a sostegno della coppia difensiva formata da Beidi e Valentini per difendere la porta di Montalti.

La Roma non vuole snaturare la sua impostazione e Falsini vuole confermare la difesa a 4, con Cama e Sangaré terzini e Nardin e Seck a completare la difesa; centrocampo a 3 a sostegno di un unico trequartista che sarà Coletta dietro alle punte Zefi e Sugamele. Mancherà in porta Marin che starà fuori per infortunio almeno un mese.

CESENA ROMA PRIMAVERA, LE QUOTE

Infine eccovi le quote Snai per il pronostico sulla diretta Cesena Roma Primavera, che sorridono agli ospiti giallorossi: il segno 2 è chiaramente favorito a 1,75, mentre poi si sale a 3,40 per il segno 1 e fino a quota 4,00 in caso di divisione della posta.