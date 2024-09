DIRETTA CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA: È GIÀ SFIDA SALVEZZA!

Con la diretta Cesena Sampdoria Primavera, in programma alle ore 16:30 di venerdì 20 settembre 2024, entriamo nella quinta giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: un anticipo pomeridiano molto interessante che potrebbe già riguardare la corsa alla salvezza. Il Cesena se non altro è reduce dalla sua prima vittoria: dopo aver perso le tre partite di apertura, i romagnoli hanno sbancato Bologna vincendo il derby, muovendo finalmente la loro classifica e facendo vedere che se non altro se la possono giocare, anche se questa squadra presumibilmente appare destinata a soffrire sino alla fine.

Ha iniziato decisamente male la Sampdoria, con due pareggi e altrettante sconfitte: domenica i blucerchiati hanno giocato una partita gagliarda e di orgoglio, ma hanno perso in casa contro l’Atalanta e sono già a 9 gol subiti in quattro gare, dato questo che va assolutamente migliorato mentre i tre gol, curiosamente, hanno portato a quattro il totale stagionale. Adesso scopriremo quello che succederà nel corso della diretta Cesena Sampdoria Primavera, nell’attesa possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori e leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta Cesena Sampdoria Primavera non dovrete fare altro che rivolgervi al vostro digitale terrestre: le partite del campionato Primavera 1 vengono infatti fornite da Sportitalia, e per oggi dovrebbe essere garantita la messa in onda sul canale 60 della televisione. Resta naturalmente valida, per la diretta Cesena Sampdoria, l’alternativa che è rappresentata dalla diretta streaming video: in questo caso dovrete armarvi dei vostri apparecchi mobili e visitare il sito di Sportitalia, oppure installare e attivare la relativa applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA

È probabile che nella diretta Cesena Sampdoria Primavera Nicola Campedelli confermi il 3-4-1-2 che ha vinto a Bologna: certamente in attacco ci sarà Tosku reduce dalla decisiva doppietta, con lui agirà Perini mentre alle spalle di questo tandem avremo Castorri, con un centrocampo nel quale Arpino e Ronchetti potrebbero essere i centrali con il supporto di Manetti e Mattioli (ma occhio ad Abbondanza e Domeniconi) che agiranno sulle corsie laterali. La difesa sarà formata da Pitti, Dolce e Gallea Beidi, che saranno schierati in linea a protezione del portiere Montalti.

Alessandro Lupi ritrova Ovalle Santos dopo la squalifica: lo aspettiamo titolare a sinistra, in una mediana con Thiago e Valisena e Boiro Balde che agiscono sulle fasce, davanti ovviamente Leonardi – che ha iniziato alla grande la stagione – che sarà supportato da Ofoma e Ntanda, da valutare poi la difesa della Sampdoria Primavera che però dovrebbe essere confermata con Zeqiraj, D’Amore e Malanca che formano il reparto che si piazzerà davanti al portiere Rodolfo, come alternative per i blucerchiati ecco anche Patrignani e Giuseppe Forte.