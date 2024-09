DIRETTA BOLOGNA CESENA PRIMAVERA: DERBY IN EMILIA ROMAGNA

Un derby regionale è sempre affascinante, ad ogni livello: mettetevi allora comodi per seguire la diretta Bologna Cesena Primavera alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 settembre 2024, naturalmente nel contesto della quarta giornata del Campionato Primavera 1 che riparte dopo la sosta. L’impegno potrebbe essere sulla carta favorevole ai padroni di casa, perché i rossoblù arrivano alla diretta Bologna Cesena Primavera avendo già 4 punti in classifica, frutto di tre risultati differenti nelle prime tre giornate della nuova stagione.

Diretta/ Cesena Modena (risultato finale 2-2): pari in extremis! (Serie B, 13 settembre 2024)

Situazione invece già piuttosto delicata per i cugini romagnoli, dal momento che finora il Cesena Primavera ha raccolto tre sconfitte in altrettante partite disputate e di conseguenza adesso deve andare a caccia di punti in ogni occasione possibile, anche in questa trasferta che sulla carta si annuncia piuttosto complicata. Saranno possibili dei colpi di scena oppure la diretta Bologna Cesena Primavera ci offrirà l’epilogo più prevedibile?

Scomparsa Cristina Golinucci/ La mamma: “Ci sono dei sacchi neri maleodoranti nel bosco...”

BOLOGNA CESENA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Nel primo pomeriggio di oggi, chi vorrà seguire il derby regionale potrà affidarsi alla diretta tv Bologna Cesena Primavera, garantita in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, ormai da anni punto di riferimento per il Campionato Primavera 1. Di conseguenza, saranno proprio il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Bologna Cesena Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CESENA PRIMAVERA

Spazio adesso ad alcune notizie circa le probabili formazioni per la diretta Bologna Cesena Primavera. I rossoblù di mister Claudio Rivalta potrebbero schierarsi secondo un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Pessina in porta; davanti a lui, i quattro difensori Mesi, Papazov, De Luca e Baroncioni; a centrocampo il terzetto con Byar, Karlsson e capitan Menegazzo; infine, il tridente d’attacco del Bologna Primavera potrebbe prevedere le due ali Tonin e Ravaglioli ai fianchi del centravanti Tordiglione.

Video Cesena Sassuolo Primavera (2-3)/ Gol e highlights: ribaltone finale con Daldum! (31 agosto 2024)

La risposta degli ospiti del Cesena Primavera e del loro allenatore Nicola Campedelli potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2. Quanto ai possibili titolari, citiamo Pitti, Dolce e Valentini nella difesa a tre davanti al portiere Veliaj; a centrocampo da destra a sinistra Manetti, Ronchetti, Campedelli e Mattioli; infine, il reparto offensivo romagnolo potrebbe prevedere il trequartista Castorri alle spalle dei due attaccanti Coveri e Perini.