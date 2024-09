DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: BISOGNA ANCORA CARBURARE!

La diretta Sampdoria Atalanta Primavera ci conduce per mano verso una partita molto intrigante, che si gioca alle ore 11:00 di domenica 15 settembre: siamo nella 4^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025, si torna in campo dopo la sosta e queste due squadre vanno ancora a caccia della loro prima vittoria. Il rendimento di Sampdoria e Atalanta è stato finora in fotocopia: una sconfitta all’esordio e poi due pareggi consecutivi, per entrambe -1 di differenza reti con l’unico dettaglio diverso che risiede nel fatto che i blucerchiati hanno segnato un gol in più, e dunque inevitabilmente ne hanno anche incassato uno in più.

L’Atalanta certamente delude maggiormente per quelle che sono le sue possibilità, ma del resto la Dea era partita con il freno a mano tirato anche lo scorso anno e il pareggio interno contro la Lazio si può comunque considerare come un punto dal quale riprendere; la Sampdoria vuole un posto nei playoff sapendo di poterlo andare a conquistare, ma anche in questo caso servirà aumentare i giri del motore abbastanza in fretta. Scopriremo allora quello che succederà in campo nella diretta Sampdoria Atalanta Primavera, nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, valutando le probabili formazioni.

SAMPDORIA ATALANTA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta Sampdoria Atalanta Primavera possiamo dire che questa partita verrà mandata in onda da Sportitalia, l’emittente che si occupa di fornire tutta la programmazione del campionato Primavera 1: per il match in questione l’appuntamento sarà regolarmente sul canale Sportitalia, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, ma in assenza di un televisore avrete la possibilità di avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video, visitando il sito ufficiale di Sportitalia o attivando la sua relativa applicazione.

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ovalle Santos è squalificato per la diretta Sampdoria Atalanta Primavera, quindi Alessandro Lupi dovrà inventare qualcosa: Trevisan per un atteggiamento più difensivo, Lorenzo Chiesa per dare maggiore spinta. A destra agirà Boiro Balde, difesa con Zeqiraj, D’Amore e Malanca davanti al portiere Rodolfo e centrocampo nel quale Thiago farà coppia con uno tra Valisena e Patrignani. Davanti invece abbiamo un tridente nel quale Leonardi fa la prima punta, con Giuseppe Forte che però lo insidia; sugli esterni si dovrebbero piazzare ancora una volta Ofoma e Ntanda.

Anche Giovanni Bosi ha uno squalificato, che è Bonanomi: assenza pesante che il tecnico della Dea può coprire con Gabriel Martinelli sulla mezzala, mentre a completare la zona mediana sarebbero ancora Riccio e Steffanoni. Anche in questo caso difesa a tre con Tavanti, Maffessoli e Ramaj a protezione di Torriani, Gobbo e Bonsignori Goggi (o Daniel Armstrong) saranno i due laterali e infine abbiamo il tandem offensivo con Michieletto che potrebbe scalzare Baldo, giocando al fianco di Henry Camara.