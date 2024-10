DIRETTA PISA CESENA, TESTA A TESTA

Finalmente torna a giocarsi la diretta di Pisa Cesena, uno dei match e delle rivalità più nascoste del nostro calcio ma che ha decine di anni di storia da raccontare, proprio quello che amiamo raccontare nelle nostre analisi storiche alla ricerca della favorita sotto questo punto di vista. Pisa Cesena è un match che è stato combattuto molto spesso in Serie A con 8 partite. A queste poi vanno aggiunte le due in Serie B e una in Coppa Italia per un totale di undici match disputati tra le due compagini.

Il vero favorito da un punto di vista storico è il pareggio, uscito tre volte nel corso delle partite insieme all’equilibrio perfetto tra vittorie del Pisa e quelle del Cesena: quattro per parte. L’ultima partita risale al 1991 e terminò in un pareggio davanti ai tifosi della squadra bianconera. Spostiamoci adesso sulle statistiche della diretta di Pisa Cesena per capire se oggi avremo l’equilibrio perfetto con un pareggio, oppure se una delle due formazioni potrà sorridere prendendo un piccolo vantaggio in questa rivalità. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PISA CESENA, STREAMING VIDEO TV

Per chi volesse vedere la diretta Pisa Cesena dovrà per forza sottoscrivere un abbonamento con DAZN che trasmetterà tutte le gare di Serie B. Il discorso è lo stesso per quanto riguarda la diretta Pisa Cesena streaming con l’applicazione di DAZN che permettere vi assistere al match su tutti di dispositivi.

BIS BIANCONERO?

Un inizio di stagione ottimo da parte di entrambe le squadre e un match che potrebbe cambiare gli equilibri. La diretta Pisa Cesena si giocherà in questo ottavo turno di Serie B sabato 5 ottobre alle ore 15:00 con due squadre reduci da uno scontro diretto di pochi giorni fa. Infatti le formazioni si sono sfidate in Coppa Italia con il successo per 1-0 del Cesena. Un risultato che ha permesso ai bianconeri di accedere agli ottavi di finale e di affrontare la successiva partita di campionato con un piglio diverso.

Basti pensare che il Pisa, dopo quel ko di Coppa, ha perso anche la prima partita di campionato, cedendo il passo per 2-0 alla Juve Stabia. Il Cesena invece ha trovato il secondo successo di fila con un bel 4-2 ai danni del Mantova.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA CESENA

Adesso vediamo quali saranno le probabili formazioni della diretta Pisa Cesena. I nerazzurri scenderanno in campo con il 3-4-2-1 con Semperi in porta. Retroguardia formata da Canestrelli, Caracciolo e G. Bonfanti. A centrocampo ci saranno Piccinini, Marin, Abildgaard e Beruatto con Moreo e Touré dietro a N. Bonfanti.

Il Cesena giocherà con lo stesso identico assetto degli avversari. Pisseri tra i pali, difeso da Ciofi, Prestia e Mangraviti. Agiranno più larghi Adamo e Donnarumma con Calò e Bastoni centrocampisti. In avanti Shpendi, punta centrale con Antonucci e Kargbo trequartisti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PISA CESENA

Ora prendiamoci del tempo per controllare quelle che sono le quote per le scommesse di Pisa Cesena. L’1 fisso dei nerazzurri è dato a 2.38, seguito dal segno X del pareggio a 3.10 fino al 2 che possiamo trovare a 3.10, L’ Over 2.5, giocata che vede almeno tre gol nel match, è quotato a 2.20 mentre l’Under alla stessa soglia si trova a 1.65. Gol a 1.91, esattamente com il No Gol.