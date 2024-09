DIRETTA GENOA SAMPDORIA: TORNA IL DERBY DI GENOVA

La Coppa Italia 2024/2025 torna in campo e lo fa con i sedicesimi di finale dove andrà in scena la diretta Genoa Sampdoria in un Ferraris gremito e pronto a dare spettacolo dalle 21,00 di mercoledì 25 settembre. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo tre stagioni nelle quali c’è sempre stata differenza di categoria.

I padroni di casa del Genoa arrivano a questo turno dopo la vittoria per 1 a 0 contro la Reggiana ma sono in un momento di forma tutt’altro che invidiabile dove è arrivata anche una sconfitta per 2 a 0 contro il Venezia nell’ultima giornata di Serie A. Naviga ancora in Serie B, invece, la Sampdoria di Sottil che ha superato il Como ai rigori nel primo turno e arriva da un periodo complicato che ha portato anche all’esonero di Andrea Pirlo.

DIRETTA GENOA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Genoa Sampdoria sarà visibile in chiaro sui canali Mediaset o in streaming su Infinity e sul sito sportmediaset.it. Le emozioni del Ferraris, inoltre, proveremo a raccontarvele con la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati sull’andamento del match.

GENOA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni per vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita così delicata. Confermato il 3-5-2 per Alberto Gilardino che ha perso per infortunio Malinovskyi e quindi opterà per un centrocampo più fisico con Badelj, Frendrup e l’ex Samp Thorsby. Davanti Pinamonti verso la conferma con Ekuban favorito su Vitinha per un posto da titolare.

Schema speculare quello di Andrea Sottil che schiererà la sua Sampdoria con il 3-5-2. Ioannu e Depaoli saranno i due esterni di centrocampo chiamati a fare la doppia fase per mantenere l’equilibrio. Kasami giocherà a centrocampo e sarà il fulcro qualitativo di una squadra che dovrà reggere la coppia Tutino Coda con quest’ultimo che giocherà il derby da ex.

GENOA SAMPDORIA, LE QUOTE

Difficile parlare di quote quando c’è in campo un derby ma andiamo comunque ad analizzare le proposte di Sisal per la diretta Genoa Sampdoria. I padroni di casa arrivano a questa partita con il favore del pronostico e vedono una loro vittoria a 1,95 contro il 4,00 in favore dei blucerchiati e il 3,25 per il pareggio X che non tiene conto dei rigori.