DIRETTA CESENA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta Cesena Torino Primavera, è interessante valutare il confronto tra i romagnoli di questa stagione e quelli che erano retrocessi nel 2022-2023: c’è una differenza davvero netta tra le due squadre. Oggi il Cesena ha ottenuto 18 punti, perdendo solo cinque volte (ci sono ben nove pareggi) con 23 gol all’attivo e 26 al passivo; due anni fa invece i bianconeri avevano chiuso il girone di andata con 5 punti e perdendo anche nove partite consecutive, un totale di 14 sconfitte su 17 con 14 reti segnate e 38 incassate, tra l’altro il ritorno si era aperto con altre quattro sconfitte e alla fine del campionato i punti erano stati 11, dunque due metà di campionato sostanzialmente identiche.

Il Torino come già detto è tornato alla vittoria dopo aver perso tre partite consecutive: ai granata il successo mancava in realtà da quattro partite e prima di questa striscia negativa erano arrivati tre successi, ancor prima quattro con ne mezzo il ko sul campo del Sassuolo. Una squadra che aveva iniziato male – tre ko in fila tra agosto e settembre – ha saputo riprendersi ma poi è nuovamente calata: un rendimento decisamente ondivago ma ora una bella occasione per proseguire la serie, non ci resta che affidare al campo le nostre impressioni perché la diretta Cesena Torino Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

CESENA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

È sempre Sportitalia a garantire la diretta tv di Cesena Torino Primavera, la partita come tutte le altre del campionato 1 va in scena su questa emittente che, salvo variazioni di palinsesto, la dovrebbe fornire anche attraverso il canale presente sul digitale terrestre al numero 60. Invece l’alternativa è rappresentata dal servizio di diretta streaming video, che in nessun caso comporta costi aggiuntivi: potrete infatti rivolgervi al sito ufficiale o alla sua relativa applicazione, ma anche al canale SI Solo Calcio che oggi è disponibile soltanto in mobilità.

CHIARO VANTAGGIO GRANATA!

Con la diretta Cesena Torino Primavera, che si gioca alle ore 11:00 di sabato 4 gennaio, tornano le emozioni del campionato Primavera 1 2024-2025: la 18^ giornata è la prima nel girone di ritorno e mette a confronto due squadre dalla classifica diversa. Nell’ultima dell’anno solare il Cesena ha mancato una bella occasione pareggiando sul campo dell’Udinese, ma il suo vantaggio sulle ultime due (tra cui i friulani) resta ampio: si parla di 9 punti e quindi i romagnoli possono respirare, anche se in un campionato incerto come questo una distanza del genere potrebbe essere recuperata anche in breve tempo.

Ne sa qualcosa il Torino, che lottava per il primo posto ma poi ha perso tre partite consecutive ed è finito addirittura fuori dalla zona playoff: due settimane fa è tornato a vincere battendo il Bologna in casa, ma rimane al settimo posto in classifica e dunque ha bisogno di trovare maggiore continuità pur essendo totalmente in corsa. Staremo allora a vedere perché la diretta Cesena Torino Primavera comincia ormai tra poche ore: nell’attesa del fischio dell’arbitro dobbiamo come sempre ipotizzare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, e dunque prendiamo tempo nel valutare le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TORINO PRIMAVERA

Nella diretta Cesena Torino Primavera Nicola Campedelli perde Arpino per squalifica, dunque confermato il centrocampo comandato da Riccardo Campedelli con le mezzali che saranno Ronchetti e Castorri, davanti solito tandem formato da Coveri e Perini mentre il trequartista alle loro spalle dovrebbe essere Ghinelli, poi la difesa a quattro con capitan Valentini che sarà uno dei due centrali, l’altro è Gallea Beidi e anche lui si piazzerà a copertura di Veliaj che è il portiere, come terzini dovrebbero agire come sempre Manetti e Pitti.

Uno squalificato anche per Felice Tufano, e si tratta del bomber Gabellini espulso contro il Bologna dopo aver segnato il gol decisivo: c’è Raballo per fare coppia con Franzoni, il modulo granata sarà il 3-5-2 con Plaia coperto in difesa da Rodrigo Mendes, Bianay Balcot e Desole, ad avanzare sugli esterni ecco Zaia a destra e Krzyzanowski a sinistra mentre in mezzo avremo come sempre Ciammaglichella, Ussumane Djalò e Dalla Vecchia. In alternativa il Torino Primavera potrebbe comunque schierare Olinga nel settore nevralgico e una mezzala offensiva come Perciun, vedremo se sarà effettivamente così.