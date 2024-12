DIRETTA UDINESE CESENA PRIMAVERA, PENULTIMI CONTRO QUINTULTIMI

Per i friulani possono essere le ultime opportunità per salvarsi in qualche maniera dalla retrocessione. La diretta Udinese Cesena Primavera andrà in scena questa domenica 22 dicembre 2024 alle ore 13:00 per la 17esima giornata di campionato. L’Udinese è riuscita a strappare un pareggio importante contro l’Inter in trasferta, ma questo non cancella il momento no che sta vivendo il club bianconero, ultimamente suggellato dalle sconfitta con Monza e soprattutto Roma per 6-1.

Il Cesena è imbattuto invece da quattro gare consecutive, anche se di vittoria c’è stata solo l’1-0 con la Cremonese. Per il resto c’è stato addirittura un triplo 1-1 di fila contro Genoa in casa, Verona in trasferta e Lazio di nuovo tra le mura amiche.

DOVE VEDERE DIRETTA UDINESE CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Udinese Cesena Primavera? Allora potrete farlo sul canale 60 del digitale terrestre vale a dire Sportitalia. La diretta streaming invece avrà una duplice possibilità con l’applicazione oppure il sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CESENA PRIMAVERA

Andiamo subito a vederle partendo dai friulani che si schiereranno con il 3-4-2-1 con Cassin tra i pali. Difesa a tre formata da Bozza, Guessand e Olivo. Esterni El Bouradi e Marello con Di Leva-Demiroski centrali. Barbo e De Crescenzo dietro a Bonin.

Il Cesena predilige l’assetto tattico 4-3-1-2. In porta Vellaj, protetto da Manetti, Valentini Gallea e Pitti. A centrocampo Ronchetti insieme a Campedelli e Arpino più Castori da trequartista. In attacco la coppia Perini e Coveri.

QUOTE PER UDINESE CESENA PRIMAVERA

Questo è il momento di vedere insieme le quote per le scommesse Udinese Cesena Primavera. La squadra friulana è data come sfavorita in quanto messa a lavagna a 4.65. Il 2 è offerto a 1.58 mentre la X del pareggio a 4.15.

L’Over 2.5 sembra molto probabile poiché si trova a 1.50 con l’Under a 2.35. Chiudiamo il discorso betting con Gol e No Gol a 1.55 e 2.20.