Diretta/ Cesena Udinese Primavera streaming video e tv: sfida salvezza in Emilia

DIRETTA CESENA UDINESE PRIMAVERA: TUTTO O NIENTE

La diretta di Cesena Udinese Primavera, in programma domenica 15 gennaio alle ore 11:00, racconta di una sfida di vitale importanza per entrambe le squadre, impegnate nell’estenuante lotta per non retrocedere in Primavera 2. I bianconeri emiliani hanno perso tutte le ultime cinque partite disputate con una differenza reti di -8. Ad illustrare ancora meglio le difficoltà del Cesena, basta guardare la casella relativa ai punti: solamente quattro, raccolti grazie ad una vittoria e un pareggio in tredici partite fin qui.

Diretta/ Cesena Rimini (risultato finale 1-0): Prestia decide il derby

Di sicuro non se la passano meglio gli altri bianconeri, l’Udinese, anche loro in crisi nera sebbene negli ultimi incontri ci sia stata una lieve risalita. La situazione però rimane praticamente analoga con cinque punti in campionato frutto di un pareggio in più rispetto al Cesena. A rincuorare, se così si può dire, sono i quattro punti su cinque raccolti nelle ultime cinque di campionato che comprendono la vittoria in casa della Sampdoria e il recente pareggio per 2-2 contro il Verona dell’ultimo turno.

DIRETTA/ Juventus Udinese (risultato finale 1-0): Danilo stende i friulani all'86'

CESENA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Cesena Udinese Primavera verrà trasmessa come di consueto su Sportitalia Solocalcio vale a dire il canale principale dell’emittente disponibile al numero 61 del digitale terrestre. Appuntamento in chiaro che si potrà vedere senza pagare attraverso la televisione. E’ possibile anche vedere la diretta streaming video di Cesena Udinese Primavera sul sito www.sportitalia.com su PC, tablet e smartphone oppure scaricando l’app di Sportitalia su tutti i dispositivi, compreso su smart tv.

CESENA UDINESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena-Udinese Primavera vedono i padroni di casa disporsi verosimilmente con il 4-3-3 con Pollini tra i pali, a destra Suliani, autore di uno dei due gol dello scorso turno con la Sampdoria nonché capocannoniere della squadra con due reti, coppia centrale Ferretti-Elefante e David che agirà da terzino sinistro. Spatari sarà la mezzala destra con Ghinelli sul lato opposto e Carlini in mezzo al campo. Tridente che vede, da sinistra verso destra, Gessaroli, Sette al centro e Manetti.

Probabili formazioni Juventus Udinese/ Quote: il duello è Bremer vs Success

Per l’Udinese si opterà per la conferma del 4-2-3-1 che ha permesso alle zebre di fermare sul 2-2 l’Hellas Verona. In porta ci sarà Di Bartolo, difesa a quattro con Russo, Cocetto, Nuredini e Iob. A centrocampo la coppia Bassi-Centis, quest’ultimo autore del definitivo 2-2 contro gli scaligeri. Tridente con Asante, Pejicic e Castagnaviz a supporto dell’unica punta Semedo, due gol fin qui in campionato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA