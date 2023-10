DIRETTA CHELSEA ARSENAL/ Video streaming tv: i numeri recenti del derby (Premier League 21 ottobre 2021)

DIRETTA CHELSEA ARSENAL: I TESTA A TESTA

Come sempre, parlare della diretta di Chelsea Arsenal dal punto di vista dei testa a testa è complesso: diciamo che prendendo in esame le sole partite di Premier League dell’epoca recente scopriamo che le ultime tre sono state vinte dai Gunners, e che i Blues hanno ottenuto le ultime due vittorie in trasferta. Il Chelsea, in campionato, non batte l’Arsenal a Stamford Bridge dall’agosto 2018: sulle due panchine c’erano Maurizio Sarri e Unai Emery, al termine di quella stagione Chelsea Arsenal sarebbe stata la finale di Europa League dominata dai Blues e quel giorno in Premier League aveva deciso Marcos Alonso, dopo che Henrikh Mkhitaryan e Alex Iwobi avevano pareggiato lo scatto iniziale del Chelsea firmato da Pedro e Alvaro Morata.

L’Arsenal invece ha vinto due volte consecutive in questo stadio, ad aprile e novembre dello scorso anno: la partita più recente l’aveva risolta Gabriel Magalhaes con un sinistro al 63’ minuto. Possiamo anche segnalare il testa a testa tra i due allenatori: Mikel Arteta e Mauricio Pochettino si affrontano per la prima volta in carriera come allenatori, l’argentino ha bilancio in equilibrio contro l’Arsenal (4 vittorie e altrettante sconfitte, 7 pareggi) mentre lo spagnolo contro il Chelsea ha 6 vittorie, un pareggio e due sconfitte. (agg. di Claudio Franceschini)

CHELSEA ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Arsenal viene fornita dalla televisione satellitare: la Premier League, o comunque le migliori partite del campionato inglese, sono appannaggio di Sky Sport che dunque le mette a disposizione dei propri abbonati. Va anche ricordato che la stessa emittente, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, rende possibile seguire la diretta Chelsea Arsenal con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi per i clienti: basterà attivare il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando l’applicazione Sky Go.

DERBY DI LONDRA!

Chelsea Arsenal è in diretta da Stamford Bridge alle ore 18:30 (italiane) di sabato 21 ottobre: eccoci a uno dei più affascinanti derby di Londra, valido per la nona giornata di Premier League 2023-2024. Stagione difficile per il Chelsea, che dopo tantissimi anni è rimasto fuori dalle coppe europee e, affidatosi a Mauricio Pochettino, dà ancora la sensazione di essere un gruppo di giocatori senza una precisa identità o un progetto concreto. Il 4-1 sul campo del Burnley prima della sosta ha ridato un po’ di vigore, ma la classifica ovviamente non rispecchia ancora il valore che il Chelsea ci ha abituati a tenere, ma dovremo anche iniziare a pensare a qualche stagione transitoria.

Sta invece volando l’Arsenal, che già l’anno scorso aveva sfiorato il titolo: tornati in Champions League, i Gunners ripartono con il primo posto in classifica condiviso con il Tottenham, ottenuto grazie al successo sul Manchester City. Dobbiamo adesso concentrarci sulla diretta di Chelsea Arsenal, che inizierà tra poche ore; per il momento vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Stamford Bridge, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di questo derby di Londra.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

Già due tegole per Mauricio Pochettino in Chelsea Arsenal: Disasi dovrebbe farcela ma la condizione è da valutare, Broja invece va verso il forfait e ovviamente sono sempre fuori Wesley Fofana e Badiashile. Difesa dunque con Disasi-Thiago Silva davanti a Robert Sanchez, con Cucurella che potrebbe agire ancora a destra e Colwill a sinistra; poi il centrocampo, di fatto comandato da Enzo Fernandez che lascia lo spot centrale a Moisés Caicedo, Gallagher completa la linea ma occhio qui a Ugochuwku e Chukwuemeka. Nel tridente offensivo dovrebbe giocare Cole Palmer; con Broja out, Nicolas Jackson sarà la prima punta e Sterling si gioca con Mudryk il posto di laterale sinistro.

Nell’Arsenal il grande dubbio è Saka, che vuole stringere i denti e provare a esserci: senza di lui Mikel Arteta ha il ballottaggio tra Trossard e Martinelli, senza dimenticarsi di Havertz che può fare il centravanti tattico al posto di Nketiah, con Gabriel Jesus che invece sarebbe largo a destra. La mediana appare scritta: Thomas Partey è in dubbio, in ogni caso Odegaard, Jorginho e Declan Rice sono clamorosamente favoriti sulla concorrenza. Così anche Ben White su Tomiyasu come terzino destro; Zinchenko opera a sinistra, a protezione del portiere David Raya avremo invece Saliba e Gabriel Magalhaes schierati come centrali.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Chelsea Arsenal possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata di Premier League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,40 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,35 volte l’importo investito con questo bookmaker.











