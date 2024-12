DIRETTA CHELSEA FULHAM, I TESTA A TESTA

La diretta Chelsea Fulham rappresenta uno dei tanti derby di Londra in Premier League, magari non il più sentito o affascinante ma comunque importante. Sono davvero tanti i precedenti, naturalmente, noi qui possiamo dire che i Blues non subiscono gol da tre partite e lo scorso anno avevano vinto entrambe le sfide, qui a Stamford Bridge – alla metà di gennaio – si erano imposti grazie a un rigore che Cole Palmer aveva trasformato nel quarto minuto di recupero del primo tempo, mentre al Craven Cottage a risolvere erano stati Mykhaylo Mudryk e Armando Broja, incredibilmente nello spazio di un minuto tra 18’ e 19’ della prima frazione.

Non dobbiamo tornare troppo indietro nel tempo per trovare l’ultima vittoria del Fulham, datata gennaio 2023; il punto è che in precedenza il Chelsea aveva una striscia di sette vittorie e clamorosamente 21 partite senza perdere contro questa avversaria, per trovare l’ultima vittoria del Fulham a Stamford Bridge dobbiamo risalire addirittura alla Second Division nell’ottobre 1979, reti realizzate da John Beck e Gordon Davies. Ad allenare i Blues era Sir Geoff Hurst, eroe dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966; è passato davvero parecchio tempo e questo derby appare dunque stregato per il Fulham… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHELSEA FULHAM, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Chelsea Fulham, valida per la diciottesima giornata di Premier League, sarà trasmessa alle ore 16 in diretta su Sky Sport o in diretta streaming video su Sky Go o su NOW TV

DERBY LONDINESE

Il 26 dicembre 2024 in Inghilterra andrà in scena il tradizionale boxing day della Premier League, e a Stamford Bridge alle ore 16 Chelsea e Fulham si affronteranno in una classica del calcio londinese. I blues, dopo una striscia di otto vittoria consecutive, si sono fermati nel corso della scorsa giornata a Goodison Park, in uno sciatto zero a zero contro l'Everton. Per la squadra di Enzo Maresca è ora fondamentale tornare alla vittoria per continuare l'inseguimento al terribile Liverpool di Arne Slot, primo a 39 punti e una partita in meno contro il 35 punti del Chelsea secondo.

Il Fulham dal canto suo si conferma la solita, solida, squadra da metà classifica. I cottagers stanno vivendo un ottimo campionato che li vede noni con venticinque punti in classifica. Abbonati all’X con tre pareggi nelle ultime tre partita contro Arsenal, Liverpool e Southampton i bianconeri hanno già dato filo da torcere ad alcuni dei migliori undici di questo campionato, e nella stracittadina contro i rivali del Chelsea non potranno essere da meno. Del resto, nel derby fra Chelsea e Fulham, una vittoria dei bianconeri manca dal gennaio del 2023, quando Willian e Carlos Vinicius affondarono l’opaco Chelsea di Graham Potter.

CHELSEA FULHAM, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Chelsea Fulham vedrà probabilmente le due squadre affrontarsi con due speculari 4-2-3-1. I padroni di casa guidati da Enzo Maresca potrebbero schierare Robert Sanchez tra i pali, con Malo Gusto, Tosin, Colwill e Renato Veiga in difesa. A centrocampo spazio alla qualità con Caicedo ed Enzo Fernandez, con Madueke, il fiore all’occhiello Cole Palmer e Jadon Sancho a supportare l’unica punta Jackson. Il Fulham di Marco Silva potrebbe rispondere con Leno in porta, protetto da Tete, Diop, Jorge Cuenca e Robinson. Berge e Lukic a centrocampo, mentre Iwobi, Pereira e Wilson opereranno alle spalle di Raul Jimenez, il riferimento offensivo. Diretta/ Heidenheim Chelsea (risultato finale 0-2): la chiude Mudryk! (28 novembre 2024)

DIRETTA CHELSEA FULHAM, LE QUOTE

Nella diretta Chelsea Fulham i blues sono nettamente favoriti per questo incontro casalingo. Le quote vedono una vittoria dei Blues offerta a 1.50. Il pareggio è invece quotato a 5.00, un’opzione che potrebbe attirare chi cerca una puntata più rischiosa. La vittoria del Fulham, considerata un risultato sorprendente, è data a 7.00.