Diretta Chelsea Liverpool/ Streaming video tv: per puntare la vetta (Premier League)

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL: PER SOGNARE IL TITOLO!

Chelsea Liverpool va in scena, in diretta da Stamford Bridge, alle ore 17:30 di domenica 2 gennaio: nella 21^ giornata di Premier League 2021-2022 avremo un grande incrocio, che di fatto vale al momento la possibilità di rimanere incollati al Manchester City e continuare a sognare il titolo. Il Liverpool però ha perso una bella occasione nel turno infrasettimanale, facendosi battere dal Leicester: nel primo tempo ha sbagliato un rigore e poi è caduto al King Power Stadium, indebolito da qualche indisponibilità per il Coronavirus e ora con l’urgenza di tornare a vincere per non perdere altro terreno.

Il Chelsea, che la Premier League l’ha anche guidata in questa stagione, ha ritrovato il gol di Romelu Lukaku e adesso vuole riprendersi lo scettro, consapevole che non sarà affatto semplice ma anche di avere una squadra che certamente può lottare con quella di Pep Guardiola, anche se forse alla distanza è più complesso che nella partita secca (vedi finale di Champions League). Aspettando la diretta di Chelsea Liverpool, proviamo ora a fare qualche considerazione circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Liverpool sarà come sempre affidata alla televisione satellitare: i suoi abbonati potranno seguire la partita di Premier League sui canali del decoder, e sappiamo che in assenza di un televisore avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, riservato ai clienti (per l’appunto) e attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, che si può installare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Ormai Thomas Tuchel gioca con il 3-4-2-1, e dunque in Chelsea Liverpool il modulo sarà questo: Chalobah o Christensen per completare la difesa con Thiago Silva e Rüdiger, a sinistra scelta obbligata con Marcos Alonso (per Chilwell la stagione è finita) mentre a destra Reece James è in vantaggio su Azpilicueta, poi mediana classica con Kanté e Jorginho e Mount quasi certamente titolare sulla trequarti, dove sono da valutare Havertz e Werner colpiti dal Coronavirus. Nel caso è pronto Ziyech, o magari il confermato Hudson-Odoi, o ancora Pulisic; lo statunitense può arretrare, lasciando la maglia di centravanti a Lukaku.

Nel Liverpool hanno recuperato Van Dijk e Jordan Henderson già in campo martedì, ma è ancora squalificato Robertson: Jurgen Klopp conferma Tsimikas terzino sinistro così come il resto della difesa (Van Dijk-Matip davanti ad Alisson, Alexander-Arnold a destra), a centrocampo invece può rilanciare almeno uno tra Naby Keïta e Milner in luogo di Oxlade-Chamberlain o magari lo stesso Henderson, con Fabinho che sarebbe ancora il regista dei Reds. Davanti invece i dubbi sono minori, a meno che ci sia spazio per Firmino: il brasiliano potrebbe sostituire Diogo Jota agendo da prima punta, o magari anche Sadio Mané spostando il portoghese a sinistra, con Salah che chiaramente dovrebbe essere in campo.

QUOTE E PRONOSTICO

I Reds sono favoriti nel pronostico su Chelsea Liverpool, ma per un’incollatura: secondo le quote proposte dall’agenzia Snai infatti il segno 2 per la vittoria degli ospiti vale 2,50 volte la puntata, mentre siamo a un valore di 2,70 volte l’importo investito per il segno 1, che identifica l’affermazione dei Blues. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote con questo bookmaker un guadagno equivalente a 3,40 volte la vostra giocata.



