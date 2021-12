Diretta Leicester Liverpool/ Streaming video tv: Foxes per l’impresa (Premier League)

DIRETTA LEICESTER LIVERPOOL: ALTRA BATOSTA PER LE FOXES?

Leicester Liverpool, diretta dall’arbitro Michael Oliver, è la partita in programma oggi, martedi 28 dicembre 2021 al King Power Stadium di Leicester: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00 secondo il fuso orario italiano. Dopo un Boxing day tormentato dai rinvii per Covid, ecco che la Premier league torna protagonista oggi per la 20^ giornata di campionato ci offre con la diretta tra Leicester e Liverpool un match davvero imperdibile.

Dopo la batosta occorsa contro il Manchester City solo un paio di giorni fa, le Foxes di Rodgers tornano di scena con il chiaro scopo di mettere in scacco una big in grandissima forma come è la squadra di Klopp. Per la formazione di casa (che ha da recuperare alcuni incontri) un’impresa affatto scontata, specie se ricordiamo che il club è ancora solo alla decima posizione della classifica e con 22 punti, segna un gap di ben 19 lunghezze coi rivali. Sono infatti alti cieli per il Liverpool: i Reds, che hanno da recuperare l’ultima sfida contro il Leeds (e una contro l’Arsenal), sono al momento la seconda forza del primo campionato inglese, con alle spalle una bella striscia di successi, appena intervallata dal pareggio ottenuto con il Tottenham ancora il 19 dicembre scorso. Sulla carta non pare dunque un match facile per le Foxes, ma chissà che la squadra di Rodgers riesca a beffare i campioni inglesi del 2019-20.

DIRETTA LEICESTER LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Leicester Liverpool di Premier League sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. La gara sarà disponibile per gli abbonati, i quali potranno assistere al match sintonizzandosi sul canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando. Ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata Sky Go. E’ necessario disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA LEICESTER LIVERPOOL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante un calendario ben fitto e tante assenze, la necessità di far punti nella 20^ giornata di Premier league costringerà i due allenatori ad optare per un po’ i soliti nomi per disegnare le probabili formazioni della diretta tra Leicester e Liverpool: non vi sarà dunque gran spazio per il turnover. Cominciando dalle Foxes, ecco che oggi Rodgers dovrà ancora fare i conti con troppe assenze a centrocampo. Nel 4-2-3-1 di partenza ecco che il tecnico dovrà ancora affidarsi alla coppia Tielemans-Dewsbury, con Maddison schierato sulla tre quarti e a sostegno dell’attacco formato da Lookman, Perez sull’esterno e da Iheanacho in prima punta. In difesa pure poche novità, con la coppia centrale composta da Vestergaard e Amartey e con Thomas e Albrighton che invece occuperanno le fasce esterne del reparto: Schmeichel troverà posto tra i pali.

Per la probabile formazione del Liverpool invece Klopp dovrebbe ancora dare spazio al 4-3-3 di partenza, dove pure non mancherà Alisson tra i pali e in difesa il quartetto composto da Tsimikas, Konatè, Gomez e Bradley. Per il centrocampo rimane indispensabile un giocatore come Morton, con Henderson e Oxalade Chamberlain che gli faranno compagnia dal primo minuto. Confermati poi Salah e Minamino in attacco, con il numero 18 che ha già fatto male al Leicester prima di natale nel quarto di finale di EFL Cup: uno tra Diogo Jota e Firmino farà da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di Premier league non facciamo fatica a consegnare ai Reds il favore del pronostico. Controllando poi le quote della Snai, vediamo che per l’1×2 della partita, la vittoria del Leicester è stata data a 7.00, contro il più basso 1.40 segnato in favore del Liverpool: il pareggio paga la posta a 5.25.

