Diretta Chelsea Manchester United/ Streaming video DAZN: big match per la EFL Cup!

Chelsea Manchester United, in diretta da Stamford Bridge, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.05 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Dopo un inizio di stagione difficile il Chelsea di Frankie Lampard è riuscito a cambiare passo, ottenendo ben sette vittorie consecutive negli ultimi sette impegni ufficiali disputati dal 25 settembre scorso ad oggi. Dopo il ko interno col Liverpool in campionato, i Blues hanno battuto il Grimsby in Coppa di Lega, Brighton, Southampton, Newcastle e Burnley in Premier League e Lille ed Ajax in Champions League. Vincendo contro il Partizan Belgrado in Europa League e il Norwich in Premier League, lo United ha invece interrotto una serie di 6 partite senza vittorie, in cui era arrivato però il successo il Coppa di Lega contro il Rochdale ai rigori. Terza trasferta di fila per gli uomini di Solskjaer che sfideranno però una delle formazioni inglesi più in forma del momento.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Manchester United non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Chelsea Manchester United, oggi mercoledì 30 ottobre 2019 presso Stamford Bridge a Londra, sfida valevole per gli ottavi di finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Il Chelsea allenato da Lampard scenderà in campo con un 4-2-3-1 schierato con: Kepa Arrizabalaga, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Pulisic, Abraham. Risponderà il Manchester United guidato in panchina da Solskjaer con un 4-2-3-1: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Fred, James, Pereira, Rashford, Martial.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Chelsea favorito sul Manchester United. Quota per il segno ‘1’ fissata a 1.95, eventuale pareggio quotata 3.50 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.80. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.85 e l’under 2.5 quotato 1.95.



