Video/ Ajax Chelsea (0-1): highlights e gol. Ai Blues basta Batshuayi

Video highlights garanzia di spettacolo tra Ajax e Chelsea: nella sfida valida per la terza giornata del gruppo H della Champions League succede veramente di tutto ma alla fine sono i Blues a festeggiare imponendosi con il risultato di 1 a 0. Sono i Lancieri a partire meglio e a mettere in atto un pressing alto asfissiante in fase di recupero palla che è ormai diventato uno dei marchi di fabbrica della formazione di ten Hag. I londinesi, per quanto abituati ai ritmi alti della Premier League, soprattutto inizialmente fanno fatica ad adeguarsi all’andazzo dei Lancieri e si rintanano nella propria metà campo. Eppure il primo squillo è della squadra di Lampard, che con Mount costringe Onana ad una parata non scontata. Si prosegue su questa falsariga, con gli olandesi che fanno la partita ma rischiano di esporsi sempre troppo in ripartenza. Eppure tutto sembra svoltare dal verso giusto quando Promes si avventa sull’assist di Ziyech pochi minuti prima dell’intervallo e gonfia la rete. Il pubblico esulta, i giocatori in maglia biancorossa si abbracciano, ma il Var è impietoso nel verificare che il piede dell’ex Siviglia è al di là della linea dell’offside per questione di centimetri.

IL SECONDO TEMPO

Si va negli spogliatoi sul risultato di zero a zero, ma nel secondo tempo le squadre si allungano e le occasioni non mancano da ambo le parti. Che sia una serata storta per l’Ajax, però, lo si capisce definitivamente quando l’argentino Alvarez colpisce il palo sugli sviluppi di calcio d’angolo e si vede negare da legno la gioia del primo gol con la maglia dei Lancieri. Sono troppe le occasioni mancate dall’Ajax perché non sconti un contrappasso. Ecco allora che le scelte di Lampard si rivelano vincenti: dentro Pulisic e Batshuayi ed è proprio su quest’asse che all’85’ si sviluppa il gol firmato dal belga che regala i 3 punti al Chelsea, ma soprattutto l’aggancio in vetta al girone.

