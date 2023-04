DIRETTA/ Chelsea Real Madrid streaming video tv: negli ultimi due anni già 5 incroci

DIRETTA CHELSEA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Chelsea Real Madrid sono cresciuti esponenzialmente in questo secondo decennio del 2000. La sfida tra Blues e Blancos è ormai un habitué della Champions League essendosi già incontrate cinque volte solo dal 2021 ad oggi, Oltre all’andata di questa edizione, terminata 2-0 per il Real, nel 2022 le squadre si erano già affrontate nei quarti di finale con il primo round vinto dal club di Madrid per 3-1 (tripletta Benzema) e il ritorno che ha visto prevalere gli inglesi 3-1 nei regolamentari, salvo poi concedere un altro gol alla squadra di Ancelotti che è costato l’eliminazione del Chelsea.

Nel 2021 invece era stato il Chelsea ad avere la meglio nel doppio confronto: 1-1 al Bernabeu con le reti di Pulisic e Benzema, 2-0 a Londra grazie ai gol di Werner nel primo tempo e di Mason Mount nella ripresa che chiude definitivamente i giochi trascinando il Chelsea in finale, conquistato a Oporto contro il Manchester City. Esiste anche un precedente in Supercoppa UEFA datato 1998: vinsero i Blues 1-0 con la rete di Poyet su assist di Zola. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CHELSEA REAL MADRID: ANCELOTTI VEDE LA SEMIFINALE!

Chelsea Real Madrid, in diretta martedì 18 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo Stamford Bridge di Londra, sarà una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Crocevia fondamentale per le stagioni delle due squadre, rispettivamente fuori dai giochi in Premier League e Liga.

Servirà una vera e propria impresa al Chelsea di Frank Lampard per raggiungere le semifinali: la gara d’andata dello stadio Bernabeu è finita 2-0 per il Real Madrid. Dopo il vantaggio di Karim Benzema al 21’, è arrivato il raddoppio al 74’ di Marcos Asensio. Nel mezzo, all’inizio della ripresa, l’espulsione di Chilwell per i Blues.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA REAL MADRID

Qualche nodo da sciogliere per Lampard e Ancelotti, andiamo a disvelare le probabili formazioni della diretta Chelsea Real Madrid. Partiamo dai Blues, in campo con il 3-5-2: Kepa, Koulibaly, Thiago Silva, Fofana, James, Kante, Fernandez, Kovacic, Cucurella, Havertz, Joao Felix. Passiamo adesso ai Galacticos, il modulo è il solito 4-3-3: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Chelsea Real Madrid vedono leggermente favorita la formazione di Carlo Ancelotti. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Chelsea è a 2,85, il pareggio è a 3,60, mentre il successo del Real Madrid è a 2,35. Equilibrio nelle quote sul numero di reti del match: Under 2,5 a 1,90 e Over 2,5 a 1,80. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1,65 e 2,10.











