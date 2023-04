Video/ Real Madrid Chelsea (2-0) gol e highlights: Ancelotti si “mangia” Lampard

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REAL MADRID CHELSEA: SPAGNOLI AVANTI SENZA PATEMI

Il Real Madrid piega il Chelsea con un gol per tempo e si avvicina alla disputa dell’ennesima semifinale di Champions della sua storia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Dopo 2′ prima chance per il Chelsea con Joao Felix che chiama Courtois alla deviazione in angolo. Si accendono subito gli animi e fioccano subito due cartellini gialli, ammonito Fofana per un fallo su Vinicius e giallo anche per Camavinga per un intervento irregolare su Sterling.

Pericoloso ancora il Real Madrid con una conclusione da fuori area di Valverde, quindi al 22′ i Blancos trovano il vantaggio: puntuale come una tassa segna Karim Benzema, che si avventa su una corta respinta di Kepa su conclusione di Vinicius. Il Chelsea prova a reagire immediatamente e va vicino al pari già al 24′ con Sterling, che vede la sua conclusione, deviata da Militao, sventata con un gran riflesso da Courtois. Al 26′ grande incursione di Vinicius che supera anche Kepa ma trova il salvataggio di Thiago Silva a impedire il raddoppio del Real.

Continua a fare la partita il Real Madrid con Kepa che chiude tempestivamente prima su Vinicius e poi su Rodrygo. Il portiere del Chelsea al 34′ deve ripetersi proprio su Rodrygo che aveva provato a indirizzare all’angolino, quindi il Chelsea prova ad allentare i ritmi ma al 40′ Kepa deve ancora opporre un’uscita temeraria per anticipare Benzema su sponda aerea di Alaba.

Il Chelsea inizia il secondo tempo con un insistito giro palla, cercando di subire meno l’iniziativa ma al 6′ è ancora il Real Madrid ad andare vicino al gol con un destro a giro di Modric che sfiora l’incrocio dei pali. All’8′ tegola per i Blues con l’infortunio di Koulibaly costretto al cambio, al suo posto Lampard inserisce Cucurella. Al 13′ provvidenziale intervento di Fofana che evita la conclusione di Rodrygo ma al 14′ il Chelsea resta in 10 uomini: espulso Chilwell per aver abbattuto Rodrygo su chiara occasione da gol. Doppio cambio per il Chelsea al 21′ con Lampard che prova a fronteggiare l’inferiorità numerica. Entrano Chalobah e Havertz al posto di Joao Felix e Sterling. Al 27′ fuori Rodrygo e dentro Asensio tra i padroni di casa, quindi Rudiger rileva Camavinga. Al 29′ arriva il raddoppio del Real: colpisce Asensio che trova la stoccata dal limite servito da Vinicius.Gallagher per Kanté e Mount per Thiago Silva in campo nel Chelsea sotto di due gol e di un uomo, al 34′ però Asensio va vicino al tris con una rasoiata che esce a lato a pochi centimetri dal palo. Ceballos prende il posto di Modric, quindi viene ammonito Militao per un fallo su Cucurella e Ancelotti cambia ancora con Tchouameni inserito al 40′ al posto di Kroos. Ammoniti anche Carvajal e Kovacic ma nei 5′ di recupero finali non accade più nulla.

Non solo il video di gol e highlights di Real Madrid Chelsea. Andiamo a vedere come hanno commentato gli allenatori. Carlo Ancelotti elogia il Real Madrid e in particolare la partita di Valverde, ma sottolinea come il “lavoro” debba ancora essere finito: “Dobbiamo raggiungere la semifinale anche con una partita completa come quella di stasera. Siamo passati in vantaggio ma dobbiamo soffrire. Undici contro undici abbiamo messo molta energia nel riconquistare la palla e forse alla fine ci è mancata l’energia. Ma dobbiamo essere soddisfatti. Per me Valverde è stato il migliore in campo, in difesa con Kroos, davanti. Dopo dieci minuti abbiamo cambiato un po’ il nostro posizionamento e lui è stato fondamentale nella ripresa. Non è finita, c’è un’altra partita e dobbiamo essere pronti. Sappiamo che il Chelsea cercherà di dare tutto la prossima settimana“.

Anche l’attaccante brasiliano Vinicius ha commentato l’importante vittoria del Real Madrid: “Abbiamo giocato davvero molto bene, pressando tutto il tempo proprio come abbiamo fatto nella passata stagione arrivati a questo punto. C’erano molti spazi in cui buttarci e come sempre, essendo il Real Madrid, abbiamo cercato di segnare più gol possibile. Questa è stata una delle nostre migliori prestazioni stagionali. Ma è solo il primo tempo, c’è ancora da giocare il ritorno e dobbiamo mantenere la calma. Sappiamo che in trasferta contro il Chelsea potrà essere dura. – conclude il brasiliano – Qualsiasi giocatore che indossi la maglia del Real sa quanto sia speciale questa competizione, specialmente al Bernabeu con i tifosi alle spalle. Si accendono in questa competizione e se giochi per questa squadra devi avere la fame per giocare e vincere sempre in Champions League“.

