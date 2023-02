Diretta Chieri Conegliano/ Streaming video tv: Imoco in Piemonte, Serie A1

Chieri Conegliano, in diretta naturalmente dal Palafenera della città piemontese, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 5 febbraio 2023, nel programma della diciassettesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il quarto turno del girone di ritorno e segna il ritorno del massimo campionato di pallavolo femminile dopo la Final Four di Coppa Italia di settimana scorsa, che ha visto il trionfo proprio della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che così ha messo in bacheca l’ennesimo titolo di una storia gloriosa. La Reale Mutua Fenera Chieri sta tuttavia disputando a sua volta una stagione eccellente, di conseguenza le piemontesi potrebbero essere capaci di mettere il proverbiale bastone tra le ruote della capolista.

Diretta/ Monza Verona (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

La diretta di Chieri Conegliano ci offrirà infatti una partita decisamente intrigante, perché le ospiti venete sono al primo posto con ben 44 punti al proprio attivo dopo le precedenti sedici giornate di campionato, ma Chieri con il suo quinto posto a quota 35 punti non è lontana e in caso di vittoria questa sera potrebbe puntare a un piazzamento ancora più prestigioso nella griglia dei playoff. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Chieri Conegliano…

Diretta/ Casalmaggiore Scandicci (risultato finale 1-3): colpaccio toscano!

CHIERI CONEGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Conegliano sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Chieri Conegliano sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Chieri Conegliano potrebbe darci risposte davvero significativi circa il cammino in questa Serie A1 soprattutto per le padrone di casa piemontesi. La Reale Mutua Fenera Chieri chiude il quintetto di squadre ai vertici della classifica, ma si trova davvero vicina a chi la precede, per cui potrebbe puntare a un piazzamento ancora migliore. Il ruolino di marcia fino a questo momento per Chieri è di ben dodici vittorie su sedici incontri disputati, di cui solamente uno in cinque set.

Diretta/ Perugia Piacenza (risultato finale 3-1): gli umbri completano la rimonta

La diretta di Chieri Conegliano naturalmente potrebbe valere la svolta perché è difficile per tutti battere la scatenata capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, che vanta fino a questo momento quindici successi (uno al quinto set) in sedici giornate, per un totale di 44 punti sul massimo possibile di 48. Aggiungiamoci che la società veneta ha già vinto sia la Supercoppa Italiana sia la Coppa Italia e che a dicembre ha conquistato pure il Mondiale per Club, dunque per Conegliano ci sono già ben tre titoli stagionali già in bacheca, in Champions League ha vinto il girone e in Serie A1 viaggia verso il primato in stagione regolare: cosa si può chiedere di più?

© RIPRODUZIONE RISERVATA