Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: la finale di Coppa Italia (volley)

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: ECCO LA FINALE!

Conegliano Monza è in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 18:00 di domenica 29 gennaio: si gioca la finale della Coppa Italia 2023, il secondo trofeo stagionale che viene assegnato nel contesto del volley femminile di casa nostra. Torna dunque una sfida che sta diventando infinita: Conegliano, che in semifinale ha battuto Novara, rimane ancora oggi il punto di riferimento della pallavolo italiana, una squadra che ha vinto tutto e a più riprese, ha iniziato la stagione mettendo in bacheca la Supercoppa e adesso vuole tornare a vincere la Coppa Italia.

Monza invece è una realtà in grande crescita: in semifinale ha eliminato Bergamo, soprattutto l’anno scorso ha raggiunto per la prima volta la finale scudetto ed è stata sconfitta, guarda un po’, da quella Conegliano nei confronti della quale va oggi in cerca di rivincita. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Conegliano Monza; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dalla finale di Coppa Italia di volley femminile.

DIRETTA CONEGLIANO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Monza viene trasmessa sui canali della televisione di stato: ancora una volta dunque la finale di Coppa Italia di volley femminile sarà un appuntamento in chiaro per tutti, nello specifico su Rai Sport + HD che trovate al numero 58 del vostro telecomando. Ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installandone la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CONEGLIANO MONZA

DIRETTA CONEGLIANO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Conegliano Monza ci presenta dunque uno scenario che sta diventando ormai classico. Le due squadre in questo momento sono quelle più in vista nel volley italiano: non è un caso che abbiano giocato la finale scudetto nella passata stagione, ma anche che si siano incrociate in Champions League dove, a tutti gli effetti, potrebbero raggiungere l’ultimo atto sempre con la “benedizione” di altre rivali, vedi su tutte il VakifBank. Conegliano Monza è la finale più giusta, sicuramente, per quello che abbiamo visto fino a qui; come già detto la Imoco è la formazione da cui prendere esempio, una società che ha saputo lavorare per costruire un impero che oggi potrebbe ancora una volta mettere un trofeo in bacheca.

Monza però dall’altra parte è pronta: in estate la Vero Volley si è rinforzata, tra le altre cose acquistando proprio da Conegliano Miriam Sylla, e potrebbe realmente fare il definitivo salto di qualità. In un certo senso l’ha già fatto, ma perché sia completo serve battere la Imoco in una partita che valga un trofeo; la storia al momento ci dice che questo non è ancora avvenuto, e allora tra poche ore nella finale di Coppa Italia potremo scoprire se sarà questo il giorno. Adesso noi ci mettiamo nell’attesa della diretta di Conegliano Monza, pronti a definire la squadra vincente di questo secondo trofeo stagionale che poi ci lancerà verso la seconda parte di stagione.











