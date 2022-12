Diretta Perugia Chieri/ Streaming video Rai: le piemontesi sono favorite! (volley A1)

DIRETTA PERUGIA CHIERI: OBIETTIVI DIVERSI!

Perugia Chieri è in diretta dal Pala Barton, alle ore 20:30 di domenica 18 dicembre: si gioca per la 12^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Il torneo femminile deve ancora concludere il suo girone di andata: in campo questa sera avremo due squadre i cui obiettivi sono profondamente diversi, perché la Bartoccini Perugia deve puntare a una salvezza che si sta facendo parecchio complicata mentre la Fenera Chieri sta puntando addirittura la Top 4 della classifica.

La squadra piemontese sta facendo bene (al netto dell’ultima partita, persa in casa contro Bergamo) e dunque ha una bella occasione, anche se in trasferta, per mettere un po’ di pressione a chi la precede, ma ovviamente dovendo anche dare uno sguardo a quello che succede alle sue spalle, visto che la graduatoria per il momento è ancora corta. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Perugia Chieri, per il momento accomodiamoci nel parlare dei temi principali del match.

DIRETTA PERUGIA CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Chieri sarà trasmessa sulla televisione di stato: è questa infatti la partita che per la 13^ giornata di Serie A1 sarà garantita da Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che vi permetterà di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play (oppure installandone la relativa app). L’alternativa, come abbiamo imparato, è rappresentata dal portale Volleyballworld.net; in questo caso però bisognerà essere abbonati al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PERUGIA CHIERI SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Perugia Chieri assisteremo quindi a una partita tra due squadre con obiettivi totalmente opposti, o quasi. Perugia arriva dalla netta sconfitta incassata contro Vallefoglia: doppiamente grave perché si trattava di una sfida diretta per la salvezza, con il successo le biancoverdi marchigiane si sono portate a 12 punti lasciando la Bartoccini a quota 7. Entrando in questa giornata alle spalle di Perugia c’erano solo Macerata e Pinerolo, quest’ultima ha finalmente vinto la sua prima partita e potrebbe aver preso un po’ di fiducia e ritmo in vista delle prossime uscite.

Chieri ha ottenuto 7 vittorie a fronte di 4 sconfitte: record invidiabile per una società che sta andando alla ricerca del salto di qualità, ma nell’ultimo turno la possibilità di agganciare Novara in quarta posizione, e salire a +6 sul sesto posto in classifica, è stata cancellata da Bergamo che ha vinto in trasferta un’altra sfida diretta, sia pure in un’altra posizione di classifica. La Fenera va a caccia di riscatto immediato, dovendo dare un segnale forte contro un’avversaria certamente inferiore. Serve una vittoria ad entrambe, vedremo chi se la prenderà…











