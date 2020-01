Diretta/ Chievo Cagliari Primavera (risultato 0-3) streaming: Carboni chiude il tris!

DIRETTA CHIEVO CAGLIARI PRIMAVERA (FINALE 0-3): CARBONI CHIUDE IL TRIS!

Torna alla vittoria il Cagliari battendo in scioltezza il Chievo in casa: per i veneti, oltre alla differenza tecnica con gli avversari, ha pesato in maniera netta l’espulsione di Salvaterra a fine primo tempo. Il Cagliari dopo lo 0-2 ha giocato un secondo tempo di buona gestione, al 29′ è arrivato anche il sigillo finale con il gol di Carboni, bravo a segnare di testa sugli sviluppi di una mischia in area e a realizzare la doppietta personale. Poco da segnalare nel finale di partita col Cagliari che è andato vicino al poker con una conclusione di Cossu sventata da Bragantini, si chiude con i sardi vincenti 0-3 sul campo del Chievo. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Cagliari Primavera, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 11.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

RADDOPPIA GAGLIANO!

Inizia ad alti ritmi il secondo tempo tra Chievo e Cagliari. Nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa vanno molto vicini al pareggio al 5′ con un palo colpito su cross da calcio d’angolo, poi Porru libera l’area. Al 6′ però è raddoppio sardo, nono gol stagionale per Gagliano che salta secco Colley e firma lo 0-2. E’ la rete che serviva al Cagliari per gestire con l’uomo in più in scioltezza il match: al 16′ doppio cambio per il Chievo, escono Grubac e Zuelli ed entrano Demirovic e Perseu, poi al 20′ Isaias Delpupo, nuovo talento argentino del Cagliari, fa il suo esordio sostituendo Marigosu. A metà ripresa il Cagliari sembra in pieno controllo del match avanti di 2 gol in casa del Chievo. (agg. di Fabio Belli)

ESPULSO SALVATERRA!

Alla mezz’ora il Chievo prova a scuotersi con una gran botta di Tuzzo che non inquadra però lo specchio della porta. Le iniziative offensive del Chievo si rivelano però sterili e il Cagliari ha buon gioco nel controllare il gol del vantaggio. Qualche problema fisico nella parte finale del primo tempo per Marigosu prima e Porru poi ma entrambi i giocatori sono in grado di proseguire il match, che arriva a una possibile svolta proprio allo scadere del primo tempo. Il Chievo resta infatti in dieci uomini per l’espulsione di Salvaterra, che rifila un calcio a gioco fermo a Lombardi. 2′ di recupero e il Cagliari rientra negli spogliatoi in vantaggio di un gol e di un uomo nella sfida in casa del Chievo. (agg. di Fabio Belli)

SBLOCCA CARBONI!

Dopo 4′ il portiere del Chievo, Bragantini, anticipa Lombardi in area. Al 9′ il portiere di casa si allunga e sventa un tentativo di Contini, scappato via al fuorigioco avversario. Al 12′ però i sardi passano con un fulmineo inserimento di Carboni su cross da calcio d’angolo, con la formazione rossoblu che passa in vantaggio. Il Cagliari controlla bene e mantiene il possesso palla a a centrocampo, a metà primo tempo il Chievo fatica a ripartire. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Chievo: Bragantini, Martires, Tuzzo, Zuelli, Leggero, Colley, Salvaterra, Sperti, Grubac, Rovaglia, Makni. A disposizione: Ballato, Grazioli, Munaretti, Vesentini, Frey, Zanazzi, Vertua, Asllani, Demirovic, Perseu, Manconi, Merci. Allenatore: Paolo Mandelli. Cagliari: Ciocci, Porru, Aly, Carboni, Kanyamuna, Boccia, Marigosu, Conti, Contini, Lombardi, Gagliano. A disposizione: Atzeni, Acella, Iovu, Cusumano, Cancellieri, Cossu, Delpupo, Desogus, Manca. Allenatore: Max Canzi. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Chievo Cagliari Primavera sta per cominciare, ci resta il tempo per ricordare i numeri drasticamente diversi di queste due formazioni nella prima parte del campionato Primavera 1 in corso. Il Chievo infatti sta stentando parecchio e ha appena 10 punti in classifica dopo le prime 13 giornate, con un bilancio di due vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, con 17 gol segnati a fronte di 26 subiti che portano la differenza reti del Chievo a -9. Pure il fattore campo aiuta poco: una vittoria, due pareggi e tre sconfitte in casa per il Chievo. L’eccellente Cagliari Primavera è invece secondo in classifica a quota 28 punti in virtù di un cammino caratterizzato da ben nove vittorie a fronte di un pareggio e tre sconfitte fino a questo momento. La differenza reti per il Cagliari è un buon +9, perché i rossoblù sardi hanno segnato 25 gol e ne hanno invece incassati 16. In trasferta poi i rossoblù sono spettacolari: cinque vittorie e una sconfitta in sei partite. Adesso però basta numeri: a parlare infatti sarà il campo, Chievo Cagliari Primavera comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Chievo Cagliari Primavera, facciamo un tuffo nella storia di questa partita che dal 2008 ad oggi è già andata in scena per ben 13 volte tra le varie competizioni e vanta dunque una più che discreta tradizione. Il Chievo è in netto vantaggio sui rossoblù sardi grazie a nove vittorie contro i due successi del Cagliari, infine due sono anche i pareggi. Di conseguenza i gialloblù veronesi sono in vantaggio anche nel numero dei gol segnati, che sono 29 per il Chievo e appena 11 per il Cagliari. L’ultimo precedente del derby lombardo tuttavia è un ricordo dolcissimo per la Dea. Nello scorso campionato la superiorità del Chievo è stata consolidata da due successi dei veneti contro i sardi, al termine di partite sempre ricche di gol. A senso unico il 4-0 in casa Chievo nella partita d’andata, disputata il 27 ottobre 2018, pirotecnico invece il 3-4 con cui al ritorno il 2 marzo 2019 i gialloblù veronesi si imposero anche in casa del Cagliari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Chievo Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Alberto Ruben Arena stamattina, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Restano secondi in classifica i sardi che hanno però chiuso il 2019 con due pesanti sconfitte, in trasferta in casa della Fiorentina e in casa contro la Roma dove i giallorossi hanno piazzato una pesante cinquina ai danni dei sardi. In Chievo Cagliari Primavera, per ritrovare la giusta strada verso l’alta classifica per quella che è stata comunque una vera rivelazione di questa prima metà del campionato Primavera il Cagliari cercherà di tornare alla vittoria in casa del Chievo. Penultimi in classifica, i veneti hanno chiuso con due pareggi il loro 2019, con la vittoria che manca per i gialloblu dalla sfida dello scorso 9 novembre in casa contro il Torino. La formazione allenata da Mandelli sta cercando una difficile salvezza e dopo un periodo di ripresa si è ritrovata a frenare ancora, ritrovandosi a precedere il solo Napoli in classifica pur essendo ancora, in una classifica molto corta, a soli 4 punti dalla zona salvezza diretta.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CAGLIARI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Chievo Cagliari Primavera, match previsto alle ore 11.00 per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Chievo di Paolo Mandelli sarà schierato con un 3-5-2 come modulo di partenza, con questo presumibile undici titolare: Caprile; Pavlev, Monaretti, Zuelli, Leggero, Martires Farrim, Makni, Karamoko, Grubac, Tuzzo, Enyan. Risponderà il Cagliari di Max Canzi schierato con un 4-3-3 che dovrebbe vedere in campo: Piga; Porru, Carboni, Boccia, Aly; Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi; Gagliano, Marigosu, Contini.



