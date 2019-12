Diretta Sassuolo Chievo Primavera/ Streaming video tv: è già sfida salvezza?

Sassuolo Chievo primavera, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia, è la partita in programma oggi, venerdì 20 dicembre 2019 allo stadio Ricci: fischio d’inizio previsto per le ore 16,00. E’ con la diretta Sassuolo Chievo primavera che si accende la 13^ giornata della prima lega giovanile, l’ultima prima della classica sosta per le festività natalizie: nonostante il già clima di festa, di certo ci attenderà oggi un match quanto mai tirato. Entrambi i club infatti approdano a tale turno con una grandissima necessità di vincere e ottenere i tre punti in palio per la classifica, in questo scontro diretto che suona già per la salvezza a fine stagione. Ecco infatti che il Sassuolo primavera torna a giocare in casa dopo i ben due insoddisfacenti pareggi ottenuti su Fiorentina e Inter, oltre che il KO rimediato contro la Roma e che ha fatto scivolare i neroverdi verso la zona rossa della graduatoria. E’ invece in piena zona retrocessione il Chievo Primavera, che pure ha incassato un solo punto negli ultimi 4 turni di campionato (contro il Pescara) certo ha davvero fame di punti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Chievo primavera primavera, match previsto oggi e valevole per la 13^ giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CHIEVO PRIMAVERA

Per la diretta Sassuolo Chievo primavera è tempo ora di prendere in esame anche le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni che si scontreranno oggi pomeriggio in terra emiliana. Ecco che allora il tecnico neroverde Turrini schiererà i suoi seguendo il 3-5-2, dove in difesa troveranno certo posto anche dal primo minuto Midolo, Bellucci e Piccinini. Sarà però necessaria una variazione nella mediana a 5 visto che Marginean è stato fermato dal giudice sportivo alla vigilia della 13^ giornata di campionato. Pure a centrocampo non dubitano di essere protagonisti Aurelio e Saccani, come pure il duo Artioli e Ghion. Sono maglie consegnate per il Sassuolo primavera anche in attacco con il duo Oddei-Manara. Per il Chievo primavera sarà pure spazio per uno speculare 3-5-2 dove il tecnico Mandelli si affiderà di nuovo alla coppia d’attacco Rovaglia-Makni. Spazio allora a centrocampo per il trittico Zuelli-Sperti-Karamoko, mentre toccherà a Enyan e Pavlev agire ai lai del reparto gialloblu. In difesa per il Chievo primavera poi non dubitiamo di vedere dal primo minuto Leggero, Farrim e Munaretti.



