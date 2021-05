Diretta Chievo Cremonese/ Streaming video tv: veneti a rischio playoff (Serie B)

DIRETTA CHIEVO CREMONESE: PUNTI FONDAMENTALI!

Chievo Cremonese, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, sarà una delle partite in programma (tutte alla stessa ora) per la trentaseiesima giornata di Serie B, slittata a turno infrasettimanale a causa del ritardo imposto dal Covid. La diretta di Chievo Cremonese si annuncia intrigante perché entrambe le formazioni devono ancora definire il proprio destino in questo campionato. Il Chievo arriva dalla sconfitta nel derby veneto contro il Venezia che ha messo in bilico i gialloblù veronesi in ottica playoff: con 49 punti ad oggi ci sarebbe l’ottavo posto che è l’ultimo utile, ma le inseguitrici sono ancora molte e dunque il Chievo ha bisogno di tornare alla vittoria.

Dall’altra parte ecco la Cremonese, reduce dal pareggio contro la Reggina che ha confermato i grigiorossi lombardi nella “terra di nessuno”. Con 44 punti la Cremonese può ancora sognare i playoff, ma deve d’altronde pure temere di essere risucchiata verso i playout. Posta in palio dunque molto alta: che cosa succederà in Chievo Cremonese?

DIRETTA CHIEVO CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Chievo Cremonese sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Per i non abbonati, siti e profili social delle due squadre saranno preziose fonti di informazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CREMONESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Chievo Cremonese. Mister Aglietti potrebbe schierare i gialloblù veronesi con il modulo 4-4-2: rispetto alla sconfitta di Venezia sono però possibili diverse novità, con Bertagnoli, Giaccherini, Obi, Fabbro e Margiotta che sono tutti validi candidati a un posto dal primo minuto dopo essere partiti dalla panchina sabato pomeriggio. Nella Cremonese di mister Pecchia invece la novità obbligata sarà dovuta alla squalifica di Castagnetti, per cui a centrocampo potrebbe trovare posto Deli. In linea di massima però non ci attendiamo troppe novità rispetto al 4-2-3-1 di sabato, in particolare in attacco Valzania, Baez e Ciofanoi dovrebbero essere ancora i punti di riferimento dei grigiorossi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Chievo Cremonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti, ma la differenza fra i tre segni non è poi così netta: infatti il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio e dunque segno X, infine la vittoria della Cremonese varrebbe 3,40 volte la posta in palio sul segno 2.



