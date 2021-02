Diretta Chievo Monza/ Streaming video tv: ecco il big-match (Serie B)

DIRETTA CHIEVO MONZA: BRIANZOLI COL DENTE AVVELENATO!

Chievo Monza, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 febbraio 2021, sarà sicuramente la partita più attesa nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Basta infatti dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Chievo Monza sarà una partita di notevole spessore nella corsa verso il traguardo della promozione. Le due squadre sono appaiate a quota 39 punti e fanno parte del terzetto al secondo posto nonostante il pessimo esito dei match di settimana scorsa, che hanno visto il Monza perdere in casa contro il Pisa e il Chievo sconfitto invece a Brescia. Una doppia battuta d’arresto che rende ancora più importante Chievo Monza di oggi pomeriggio: chi vince riparte subito e stacca l’avversario, ma una seconda sconfitta consecutiva farebbe molto male a chi dovesse uscire sconfitto oggi. Infine, un pareggio cambierebbe ben poco e probabilmente sarebbe il risultato più gradito alle avversarie di veneti e lombardi: che cosa succederà?

DIRETTA CHIEVO MONZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Monza sarà disponibile su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma Sky per chi ha attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la diretta streaming video che sarà garantita da DAZN, anche in questo campionato “casa” della Serie B, ma pure in questo caso naturalmente su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MONZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Chievo Monza. Per i gialloblù dovremmo vedere il 4-4-2 con Semper tra i pali; davanti a lui linea a quattro della difesa composta da Mogos, Rigione, Leverbe e Cotali; a centrocampo invece i quattro favoriti per le maglie da titolare sono da destra a sinistra Garritano, Obi, Palmiero e Ciciretti, infine Djordjevic e Margiotta potrebbero comporre la coppia d’attacco, anche se non tutti i ballottaggi sono stati sciolti. Il Monza perde Boateng ma recupera Carlos Augusto. In porta Di Gregorio, mentre la difesa vedrà il brasiliano riprendere il suo posto da terzino sinistro, con Donati a destra e centrali Bellusci e Bettella. A centrocampo regia affidata a Scozzarella, affiancato dalle due mezzali Frattesi e Barillà. Molti dubbi in attacco: la grande sorpresa potrebbe essere costituita dall’impiego dal 1′ nel ruolo di centravanti di Balotelli, annunciato in forma sempre migliore, con D’Alessandro a destra e Dany Mota a sinistra, ma sperano anche Diaw e Gytkjaer.

PRONOSTICO E QUOTE

Scopriamo infine il pronostico su Chievo Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti per la vittoria i padroni di casa in un match sulla carta comunque equilibrato: il segno 1 è infatti quotato a 2,55, mentre in caso di vittoria esterna del Monza la quotazione per il segno 2 è pari a 3,10. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio, infatti il segno X è proposto a 2,85.



