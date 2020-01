Diretta Chievo Perugia/ Streaming video DAZN: il ritorno di Serse Cosmi (Serie B)

Chievo Perugia sarà una sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Scontro tra formazioni che hanno chiuso il girone d’andata a cavallo della zona play off. Ottavi gli umbri, a un punto di distanza i veneti che hanno chiuso il 2019 con un pareggio in casa del Pescara a reti bianche. Gli scaligeri però non vincono dall’impegno interno con la Cremonese del 7 dicembre, mentre gli umbri avevano battuto il 21 dicembre in casa l’Entella. Il ko interno contro il Venezia ha portato però all’esonero di Massimo Oddo tra le fila dei Grifoni e al ritorno di un tecnico che ha lasciato un segno importante in passato nel capoluogo umbro, Serse Cosmi che ha esordito in panchina perdendo in Coppa Italia contro il Napoli. Scontro tra due squadre vogliose di inserirsi in zona play off, all’andata il Perugia ha avuto la meglio 2-1 sul Chievo grazie a due rigori trasformati da Iemmello, con i gialloblu che erano inizialmente riusciti a portarsi in vantaggio con una rete di Meggiorini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Perugia, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre o sul satellite bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale del campionato di Serie B per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PERUGIA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Chievo Perugia, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona per la ventesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Chievo allenato da Michele Marcolini sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Nardi; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Frey; Segre, Di Noia, Garritano; Vignato; Pucciarelli, Djordjevic. Risponderà il Perugia guidato in panchina da Serse Cosmi con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Fulignati; Rodin, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.00 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.85. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.65.



