Diretta Chievo Cremonese/ Streaming video DAZN: difficoltà per due (Serie B)

Chievo Cremonese, partita diretta dal signor Manuel Volpi, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Momento difficile per entrambe le formazioni: il Chievo è una delle squadre nel pieno della bagarre per il secondo posto nel campionato cadetto, situazione acuitasi dopo la sconfitta del Pordenone a Pisa. I veneti hanno perso una buona chance per allungare verso la seconda piazza cadendo sul campo del Trapani nell’ultimo match disputato in campionato, dimostrando di avere ancora delle difficoltà sul piano della continuità. La Cremonese con 10 gol realizzati in 14 partite resta il peggior attacco della Serie B, e dopo lo 0-0 interno contro il Livorno ultimo in classifica è uscita dal campo tra i fischi dello stadio Zini, con i tifosi che hanno aspramente criticato la prestazione dei grigiorossi, costruiti come squadra chiamata a giocarsi un posto nei play off e al momento invece capace di galleggiare solamente un punto sopra la zona play out; tuttavia martedì Marco Baroni si è tolto una bella soddisfazione raggiungendo gli ottavi di Coppa Italia, grazie alla vittoria di misura sull’Empoli.

La diretta tv di Chievo Cremonese, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.00 e che si disputerà presso lo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite.

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Chievo Cremonese, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Il Chievo allenato da Michele Marcolini schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Esposito, Garritano, Segre; Vignato; Meggiorini, Rodriguez. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Nardi, Pavoni, Bertagnoli, Brivio, Ceter Valencia, Colley, Di Noia, Djordjevic, Frey, Leverbe, Obi, Pucciarelli. Risponderà la Cremonese guidata in panchina da Marco Baroni, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Agazzi, Arini, Valzania, Soddimo, Bianchetti, Migliore, Ravanelli, Zortea, Terranova, Ceravolo, Ciofani. Siederanno in panchina: Volpe, Ravaglia, Caracciolo, Cella, Claiton, Girelli, Gustafsson, Mogos, Palombi, Renzetti.

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.90, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.40, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.15, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



