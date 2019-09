Diretta Chievo Pordenone/ Streaming video DAZN: veneti in difficoltà (Serie B)

Chievo Pordenone sarà diretta dal signor Massimi, si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 settembre, ed è valida per la sesta giornata nel campionato di Serie B 2019-2020. In classifica, i clivensi occupano la tredicesima posizione, con sei punti guadagnati dopo le prime cinque partite (una vittoria, tre pareggi e una sconfitta). Gli avversari allenati da Attilio Tesser sono invece noni a quota 7 punti, a ridosso della zona playoff, dopo due vittorie, un pareggio e due sconfitte nei primi cinque incontri della nuova stagione. Il Chievo arriva alla sfida dopo il pareggio in trasferta sul campo della Salernitana, allenata dall’ex allenatore Giampiero Ventura (1-1 il risultato finale). Stesso punteggio per il Pordenone, maturato in casa contro la corazzata Benevento guidata da mister Filippo Inzaghi. Risultati che infondono fiducia a entrambe le formazioni, anche se dal punto di vista della condizione il Pordenone si fa preferire rispetto ai ragazzi allenati dal tecnico Michele Marcolini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Pordenone potrà essere visto tramite la piattaforma Dazn, che da pochi giorni ha aperto un canale disponibile per gli abbonati Sky (DAZN1) al numero 209 del decoder, mentre l’alternativa per gli altri utenti che non siano clienti della televisione satellitare sarà quella consueta della diretta streaming video, seguendo la partita dello stadio Bentegodi attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PORDENONE

Il Chievo dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2 utilizzato da mister Marcolini in questo inizio di stagione. Tra i pali il croato Semper. Coppia centrale composta dall’esperte Cesar e il giovane francese Leverbe, con terzini Frey e Dickmann. A centrocampo dovrebbe essere Obi a sostituire lo squalificato Pina Nunes (espulso nell’ultimo match disputato a Salerno), con Segre e uno tra Esposito e Garritano a completare i tre di centrocampo. In posizione più avanzata agirà il fantasista Vignato, mentre il reparto offensivo vedrà sempre agire la coppia d’attacco composta da Djordjevic e Meggiorini. Il Pordenone giocherà verosimilmente a specchio, dal momento che Attilio Tesser è un cultore del 4-3-1-2. Il giovane Di Gregorio in porta, con la linea difensiva a quattro composta da Almici, Camporese, Barison e De Agostini. A centrocampo confermato in posizione di registra Salvatore Burrai, con al suo fianco il sorprendente Pobega (ex Primavera del Milan) e Gavazzi. Come trequartista spazio alla fantasia di Lucas Chiaretti, con il tandem d’attacco composto da Ciurria e Monachello (attenzione anche al possibile inserimento di Strizzolo).

Con 3 gol in cinque gare, l’osservato speciale del match tra Chievo e Pordenone in casa clivense sarà il calciatore serbo Filip Djordjevic, grande protagonista anche dell’ultima sfida in trasferta contro la Salernitana. Il Pordenone risponde con la fantasia dell’esperto brasiliano Lucas Chiaretti e l’atletismo di Tommaso Pobega, fin qui miglior marcatore del Pordenone con due reti segnati in cinque gare. Non bisogna dimenticare che per Pobega si tratta la stagione di esordio tra i professionisti, dopo aver completato la trafila delle giovanili del Milan disputando un anno fa il Campionato Primavera.

QUOTE E PRONOSTICO

Il bookmaker Snai dà per favoriti i padroni di casa del Chievo. Il segno 1 è quotato a 2,05, mentre la vittoria in trasferta della squadra friulana paga il doppio (4,00). Nelle prime due partite disputate in casa, il Chievo ha collezionato due pareggi, mentre il Pordenone in trasferta ha sempre perso (2 sconfitte in altrettante gare, con tre gol fatti e sei subiti).



