Diretta Salernitana Chievo/ Streaming video DAZN: Ventura contro la sua ex (Serie B)

Salernitana Chievo, partita diretta dal signor Volpi, è l’ultima sfida in programma nella quinta giornata di Serie B 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre. Le due avversarie si presentano a questa partita con i campani che inseguono la coppia in testa con 9 punti in classifica, frutto di tre successi ed una sconfitta, mentre per il Chievo i punti in classifica sono solo 5, con una vittoria ed una sconfitta a cui si sommano due pareggi. Nell’ultimo turno la Salernitana ha vinto sul campo del Trapani, mentre per i veneti c’è stato il pareggio casalingo contro il Pisa per 2 – 2. Finora il cammino stagionale della Salernitana è stato di ottimo livello, mentre per i retrocessi clidensi c’è ancora del lavoro da fare se si vuole aspirare ad un solletico ritorno nella serie maggiore. Nell’ultimo turno la Salernitana ha espugnato il campo di Trapani chiudendo l’incontro sull’ 1 – 0 grazie alla rete di Kiyine che ha trasformato un calcio di rigore nel corso della ripresa, a cui sono seguite molte polemiche da parte della formazione isolana. Sempre nella ripresa espulso il tecnico della Salernitana, Ventura. Nella gara disputata al Bentegodi il Chievo ha visto prima scappare in avanti la neopromossa Pisa grazie a due reti di Marconi, poi si è rifatto sotto ed ha ottenuto il pareggio nel giro di 10 minuti dal 69esimo al 79esimo con Segre e e Dickmann e nel finale ha avuto anche l’occasione di poter passare di nuovo ma si è dovuto accontentare della divisione della posta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Chievo non sarà garantita sui canali tradizionali, ma sarà un’esclusiva riservata agli abbonati DAZN che potranno seguire questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Tuttavia da qualche giorno i clienti Sky hanno un canale dedicato, ovvero DAZN1 al numero 209, attraverso il quale accedere alla programmazione del portale. Il servizio sarà gratuito solo per chi avesse sottoscritto l’abbonamento da almeno tre anni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CHIEVO

Nella gara che si gioca all’Arechi, Ventura dovrebbe schierare la Salernitana con il 3 – 5 – 2, modulo che l’ex tecnico della nazionale italiana ha schierato anche nella trasferta di Trapani. Questo modulo prevede la presenza di Micai a difesa della rete, mentre i difensori saranno Migliorini, Jaroszynski e Karo. La linea di centrocampo prevede i due esterni Cicerelli e Kyvine con i centrali Odjer, Lopez e Di Tacchio, mentre il duo di attaccanti sarà formato da Cerci affiancato da Giannetti. Nelle file del Chievo, che Marcolini manda in campo secondo il 4-3-1-2, Semper è il portiere, la linea difensiva vede la presenza di Rigione e Cesar come difensori centrali e di Brivio e Dickmann come esterni. La gestione del centrocampo è affidata al terzetto composto da Segre, Esposito e Garritano, mentre Vignato gioca dietro alle due punte, l’espertissimo capitano Meggiorini e Djordjevic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita dell’Arechi, Salernitana Chievo, l’agenzia di scommesse B-Win vede un equilibrio tra le due formazioni e propone una quota 2,65 per il successo dei padroni di casa e di 2,75 per la vittoria della formazione ospite. In linea con questa valutazione anche la quota per il pareggio fissata a 3,10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA