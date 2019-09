Diretta Chievo Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: per i primi punti

Chievo Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Michele Delrio della sezione Aia di Reggio Emilia, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 settembre 2019, per la seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 2019-2020. Senza fare drammi, potremmo dire che la posta in palio in Chievo Sampdoria Primavera è già piuttosto delicata, perché entrambe le formazioni alla prima giornata hanno debuttato con una sconfitta nella nuova edizione del massimo campionato giovanile italiano. Il Chievo è stato addirittura affondato per 6-3 sul campo della Roma, la Sampdoria invece ha perso in casa propria per 2-3 al cospetto dell’Atalanta. Se non altro, potremmo aspettarci una partita ricca di gol, ma per avvicinare la salvezza – obiettivo fondamentale di entrambe le compagini – e poi eventualmente pensare a qualcosa in più, bisognerà registrare le due difese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Chievo Sampdoria Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia (in questo caso sul sottocanale Sportitalia Solo Calcio) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SAMPDORIA PRIMAVERA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Chievo Sampdoria Primavera, pur tenendo presente che sono possibili sorprese dopo che il debutto ha portato sconfitte ad entrambe le parti. Di base comunque ecco il 4-3-3 per il Chievo di Paolo Mandelli con Caprile in porta; linea difensiva a quattro con Pavlev, Leggero, Farrim ed Enyan; a centrocampo il terzetto composto da Demirovic, Zuelli e Karamoko, mentre il tridente offensivo potrebbe essere composto da Tuzzo, Rovaglia e Manconi. Per la Sampdoria di Marcello Cottafava potremmo prendere come base uno speculare 4-3-3 con Avogadri in porta, protetto dai quattro difensori Kaique Rocha, Veips, Obert ed Ercolano; in mediana il terzetto formato da Pompetti, Maggioni e Brentan, infine in attacco il tridente con Amado, Prelec e Bahlouli titolari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA