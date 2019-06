Diretta Roma Chievo Primavera/ Streaming video tv: le mosse di De Rossi per i playoff

Roma Chievo Primavera, in diretta dal Tre Fontane, oggi venerdì 7 giugno 2019 alle ore 18.30 sarà uno dei match dei quarti di finale dei play off Scudetto del campionato Primavera 1. La vincente di questo scontro, in gara unica in casa dei giallorossi meglio piazzati nella regular season, affronterà l‘Inter in semifinale, con i nerazzurri dispensati dal primo turno grazie al secondo posto ottenuto. La Roma ha chiuso il suo cammino nella stagione regolare con due vittorie, in casa contro la Juventus e in trasferta contro l’Udinese, chiudendo così al terzo posto in classifica. Il Chievo ha strappato i play off per il rotto della cuffia, crollando in casa della Sampdoria ma mantenendo il sesto posto grazie alla mancata vittoria del Cagliari contro il Torino all’ultima giornata.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Roma Chievo Primavera si potrà seguire in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre, con tutti gli appassionati che potranno collegarsi sul canale numero 60 di Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Chievo Primavera, valevole per i play off Scudetto del campionato. I giallorossi padroni di casa saranno schierati dal mister Alberto De Rossi con un 4-3-3 con: Zamarion; Parodi, Bianda, Cargnelutti, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco; Besuijen, Celar, Cangiano. Il Chievo allenato da Mandelli scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con Caprile; Pavlev, Kaleba, Soragna, Enyan; Rabbas, Zuelli, Bertagnoli; D’Amico, Rovaglia, Tuzzo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Roma nettamente favorita per la vittoria contro il Chievo dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.40 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 5.20 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.57 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.25 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA