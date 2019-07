Diretta Chivas Atletico Madrid/ Streaming video Sportitalia: ecco i Colchoneros (ICC)

Chivas Atletico Madrid si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana, presso il Globe Life Park di Arlington: siamo nei pressi di Dallas e quindi in Texas, dove queste due squadre si affrontano nella partita valida per la International Champions Cup 2019. Si tratta già della terza uscita per i messicani, che hanno perso sia contro la Fiorentina che contro il Benfica, incassando dalle Super Aquile una sconfitta netta; nell’ultimo impegno di questa competizione ecco come avversari i Colchoneros, che ripartono dal loro condottiero Diego Simeone e, come la storia ormai ci insegna, sono in continua evoluzione avendo perso pezzi pregiati nella loro rosa, ma avendo anche effettuato acquisti importanti fino a questo momento. Aspettando dunque la diretta di Chivas Atletico Madrid, andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco del Globe Life Park, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tutte le partite della International Champions Cup 2019 sono trasmesse su Sportitalia, al numero 60 del televisore (l’emittente non è più disponibile sul satellite): non fa dunque eccezione la diretta tv di Chivas Atletico Madrid, che in alternativa potrete seguire sul sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, e cioè in diretta streaming video armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIVAS ATLETICO MADRID

In Chivas Atletico Madrid i messicani potrebbero riproporre il 5-3-2 che ha giocato sabato sera: dunque in porta andrà Gudino con una linea difensiva nella quale Villanueva Lopez, Briseno e Marin sono i centrali con Van Rankin Galland e Ponce schierati come terzini. A centrocampo la regia di Basulto sarà eventualmente accompagnata da Villalpando e Cervantes Martin Del Campo che agiranno in qualità di interni; nel reparto offensivo spazio a Vega e Gonzalez. E’ un mistero per il momento il primo undici di Simeone: sarà però schierato con il 4-4-2 e davanti a Oblak potremmo avere Savic e José Gimenez, magari Felipe già titolare così come Trippier a destra, mentre dall’altra parte potrebbe giocare Renan Lodi. A centrocampo Marcos Llorente si prepara già a formare la diga di mediana con Saul Niguez o Hector Herrera; Saul potrebbe scalare a destra con Koke come sempre largo a sinistra, mentre davanti Morata e Joao Felix scaldano i motori e provano ad affinare la loro intesa tenendo conto, ovviamente, anche della presenza di Diego Costa.



